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Daü İletişim Fakültesi 5. Uluslararası İletişim Ve Medya Çalışmaları Konferansı Yarın Başlıyor

KONFERANSIN TEMASI “BARIŞI DÜŞÜN, KONUŞ VE YETİŞTİR”…

Daü İletişim Fakültesi 5. Uluslararası İletişim Ve Medya Çalışmaları Konferansı Yarın Başlıyor

KONFERANSIN TEMASI “BARIŞI DÜŞÜN, KONUŞ VE YETİŞTİR”…

07 Kasım 2018 Çarşamba 13:02
Daü İletişim Fakültesi 5. Uluslararası İletişim Ve Medya Çalışmaları Konferansı Yarın Başlıyor
KONFERANSIN TEMASI “BARIŞI DÜŞÜN, KONUŞ VE YETİŞTİR”…

Lefkoşa, 7 Kasım 18 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, 5. Uluslararası İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı (Uluslararası Barış Konferansı) yarın başlıyor.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak  “Barışı düşün, konuş ve yetiştir”  temalı konferans cuma günü sona erecek.

DAÜ bünyesinde faaliyet gösteren Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi (BAİM) tarafından organize edilen konferansa bu yıl da iletişim bilimleri alanında araştırma yürüten birçok akademisyen katılıyor.

AÇILIŞ YARIN 

Açılışı Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Arsinoe Salonu’nda yapılacak olan konferansın davetli konuşmacılardan Upsala Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nico Carpentier’in saat 09.00’da başlayacak sunumunun ardından, saat 12.00’den itibaren eş zamanlı oturumlarla başlayacak. 

12 ülkeden 60’a yakın katılımcının ağırlanacağı konferans eş zamanlı oturumlarla yapılacak olan sunumlarla dünyadan çok sayıda akademisyen, gazeteci ve sivil toplum örgütünü buluşturacak. 

Konferansta “barış iletişimi”, “siyasal iletişim”, “kriz yönetimi”, “mülteci ve azınlık hakları”  gibi birçok farklı konu tartışmaya açılacak. Birinci günün oturumlarının ardından katılımcılar DAÜ Deniz Tesisleri’nde açılış kokteylinde buluşacaklar.

İKİNCİ GÜN OTURUMLARI

Konferansın cuma günü gerçekleşecek ikinci bölümü saat 09.00’da uluslararası davetli konuşmacılardan Cardiff Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Stuart Allan’ın sunumuyla başlayacak.

 Allan’ın sunumunun ardından Salamis ve Soli Salonları’nda “İran sineması”, “dijital demokrasi”,“yeni medya ve barış” gibi konuların işleneceği oturumlar gerçekleştirilecek.

(ÖZ/YIL) FOTOĞRAFLI 

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