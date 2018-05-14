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Daü İle Limak Hotel Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Lefkoşa, 14 Mayıs 18 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Limak Cyprus Deluxe Hotel arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Daü İle Limak Hotel Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Lefkoşa, 14 Mayıs 18 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Limak Cyprus Deluxe Hotel arasında iş birliği protokolü imzalandı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:02
Daü İle Limak Hotel Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Lefkoşa, 14 Mayıs 18 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Limak Cyprus Deluxe Hotel arasında iş birliği protokolü imzalandı.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre,  DAÜ Rektörlüğü’nde yer alan törende, protokole, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Limak Cyprus Deluxe Hotel Genel Müdürü Mehmet Mülayim ve DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç imza koydu.


İşbirliği protokolü, KKTC turizmini geliştirmek amacıyla, staj ve eğitim alanlarında iş birliğini kapsıyor.


Protokol imza töreninde konuşan Prof. Dr. Necdet Osam, protokolün  her iki kurum için de yararlı olacağına inandığını belirtti.  


Turizmin KKTC’nin  eğitimle birlikte önemli bir gelir kaynağı olduğuna değinen Prof. Dr. Osam, DAÜ olarak turizm alanına kaliteli eleman yetiştirmeye çalıştıklarının da altını çizdi. 


Limak Cyprus Deluxe Hotel Genel Müdürü Mehmet Mülayim, öğrencilerin sektör içerisinde yer almalarının ve hayata hazırlanmalarının kendileri için de son derece önemli olduğunu kaydetti.


DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, turizm sektörü ile akademinin iş birliği içerisinde olmasının son derece önemli olduğuna değinerek, DAÜ Turizm Fakültesi olarak hedeflerinin sektöre kaliteli elemanlar yetiştirmek olduğunu vurguladı.
(YIL/HA)

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