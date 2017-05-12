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12 Mayıs 2017 Cuma 15:31

Daü İle İtü - Kktc Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi ( DAÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Eğitim - Araştırma Yerleşkesi (İTÜ-KKTC) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Daü İle İtü - Kktc Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
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Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Doğu Akdeniz Üniversitesi ( DAÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Eğitim - Araştırma Yerleşkesi (İTÜ-KKTC) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, bugün DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen imza töreninde protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve İTÜ KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya imza koydu.

İşbirliği protokolü ile her iki kurum arasında eğitim ve öğretimin tüm alanlarında karşılıklı iş birliğini ve ortak çalışma anlayışını teşvik etmek, geliştirmek ve desteklemek amacıyla eğitsel, bilimsel, yönetsel tüm konularda iş birliğinde bulunulması öngörülüyor.

İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam, “DAÜ’ye çok yakın bir mesafede bulunan İTÜ -  KKTC ile imzalanan protokol sayesinde bilimsel ve kültürel her türlü faaliyetlerde birbirimizi destekleyerek güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

(DOĞ/GUR) FOTOĞRAFLI

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