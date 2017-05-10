Daü Hemşirelik Bölümü Uluslararası Hemşireler Günü’nde Etkinlik Gerçekleştirecek

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü “Uluslararası Hemşireler Günü” kapsamında etkinlik düzenleyecek.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, etkinlik, 12 Mayıs Cuma saat 14.00’te Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak.
Etkinlik, Uluslararası Hemşireler Birliği’nin 2017 yılı için belirlediği “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Hemşirelerin Rolü” teması doğrultusunda düzenlenecek.
Program, Hemşirelik Bölümü’nün Uluslararası Hemşireler Günü nedeniyle 8-12 Mayıs haftası boyunca öğrencilerinin katılımıyla düzenlediği çeşitli sosyal ve sportif etkinlikler kapsamında başarılı olan öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erecek.
(RU/HÖ)