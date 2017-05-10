Daü Hemşirelik Bölümü Uluslararası Hemşireler Günü’nde Etkinlik Gerçekleştirecek

Program, Hemşirelik Bölümü’nün Uluslararası Hemşireler Günü nedeniyle 8-12 Mayıs haftası boyunca öğrencilerinin katılımıyla düzenlediği çeşitli sosyal ve sportif etkinlikler kapsamında başarılı olan öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erecek.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, etkinlik, 12 Mayıs Cuma saat 14.00’te Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak.