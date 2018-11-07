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Daü Genetik Kulübü’ Nden Kan Bağışı

Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.):Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, DAÜ Genetik Kulübü’ne yüksek katılımla kan bağışında bulundukları için teşekkür etti.

Daü Genetik Kulübü’ Nden Kan Bağışı

Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.):Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, DAÜ Genetik Kulübü’ne yüksek katılımla kan bağışında bulundukları için teşekkür etti.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:07
Daü Genetik Kulübü’ Nden Kan Bağışı

Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.):Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, DAÜ Genetik Kulübü’ne yüksek katılımla kan bağışında bulundukları için teşekkür etti.

Varoğlu yaptığı yazılı açıklamada DAÜ Genetik Kulübü Kurucu ve Danışman DAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Tüzmen’in girişimleri ile kulübün sosyal sorumluluk projesi kapsamında rutin kan bağışını yüksek bir katılımla gerçekleştirdiğini belirtti.

Halka “Kan Ver Can Ver” sloganı ile kan bağışında bulunmaları çağrısında bulunan Varoğlu, DAÜ Genetik Kulübü’ne teşekkür etti.

(GÖZ/ YIL)  FOTOĞRAFLI

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