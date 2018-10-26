Daü’den Akademik Af Açıklaması



AFTAN YARARLANMAK İSTEYENLER 11 EKİM 2019 TARİHİNE KADAR BAŞVURABİLECEK



Lefkoşa, 26 Ekim 18 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren akademik af çerçevesinde, çeşitli nedenlerle DAÜ ile ilişkisi kesilmiş öğrencilerin 11 Ekim 2019 tarihine kadar başvuru yapıp, eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebileceklerini açıkladı.



DAÜ’den yapılan açıklamada, “DAÜ ile İngilizce Destek Programı veya Bilimsel Hazırlık Programı aşamasında ilişkisi kesilenler, yüksek lisans ve doktora programlarının ders aşamasında herhangi bir durumdan dolayı ilişkisi kesilenler, yasal azami öğrenim süreleri dolmamış iken ilişkisi kesilenler, başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilenler, gerekli genel not ortalamasını sağlayamamış olmasından dolayı ilişkisi kesilenler, yasal öğrenim sürelerinin (iki uzatma dönemi dahil) sona ermesi nedeniyle ilişkisi kesilenler, tez/proje aşamasında ilişkisi kesilenler ve doktora yeterlilik sınavı aşamasında ilişkisi kesilen lisansüstü öğrenciler, akademik aftan yararlanabilmek için bu değişiklik yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak (12 Ekim 2018) bir yıllık süre içerisinde başvuru yapabileceklerdir” denildi.



2018 - 2019 Güz Dönemi, 2018 - 2019 Bahar Dönemi (ders başlangıcı şubat ayı) ve 2019 - 2020 Güz Dönemi (ders başlangıcı eylül ayı) için akademik aftan yararlanarak eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencilerin, 11 Ekim 2019 tarihine kadar DAÜ Öğrenci İşlerine dilekçe ile başvurmaları gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü veya Öğrenci İşleri Müdürlüğünden alınabiliyor.

(YIL/ŞEB)

