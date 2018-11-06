Daü’de “üniversitelerde İngilizce’nin Eğitim Dili Olarak Kullanılması: Bütüncül Bir Yaklaşım” Sempozyumu Yapılacak





Lefkoşa, 6 Kasım 18 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ),“Üniversitelerde İngilizcenin Eğitim Dili Olarak Kullanılması: Bütüncül Bir Yaklaşım” sempozyumunun üçüncüsüne ev sahipliği yapacak.



DAÜ’den verilen bilgiye göre, Sempozyum DAÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusü (ODTÜ-KKK) ve Cambridge University Press’in iş birliğiyle 9 Kasım Cuma, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılacak ve 09:00’da başlayacak.



Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve DAÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik çalışmaların odağında, bugüne kadar genellikle üniversitelerin İngilizce Hazırlık Okullarının yer aldığını, oysa konunun daha bütüncül olarak ele alınmasının gerektiğini vurguladı.



Osam, tüm dünyada ortak iletişim dili haline gelen bir dilde eğitim veren üniversitelerin, mezunlarına uluslararası sektörlerde iş bulma ve akademik bilgi üretimine doğrudan katkıda bulunma gibi pek çok açıdan avantaj sağladığını ifade etti.



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