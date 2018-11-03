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Daü’de Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Lefkoşa, 3 Kasım 18 : Doğu Akdeniz Üniversitesi, (DAÜ) işçi ve yönetsel personeli ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Daü’de Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Lefkoşa, 3 Kasım 18 : Doğu Akdeniz Üniversitesi, (DAÜ) işçi ve yönetsel personeli ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 14:01
Daü’de Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Lefkoşa, 3 Kasım 18 : Doğu Akdeniz Üniversitesi, (DAÜ) işçi ve yönetsel personeli ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, sözleşme, DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN), Rektörlük ve Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) arasında yürütülen çalışmalar sonunda imzalandı.

Sözleşme imza töreni dün VYK Toplantı Odası’nda yapıldı. Toplu İş Sözleşmesi’ne DAÜ VYK Başkanı Av. Boysan Boyra, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile DAÜ BİR-SEN Eş Başkanları Buğu Sümen Cohar ve Kazım Hakverdi imza koydu. Söz konusu sözleşme 2 yıl süre ile geçerli olacak.

İmza töreninde konuşan Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’nün bir bilim yuvası olduğunu, iyi bir üretim yapılabilmesi için tüm çalışanların aynı şevk doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini aktardı. Prof. Dr. Osam, TİS’in amacının personelin daha iyi şartlarda çalışabilmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Göreve geldiği günden itibaren işçi, yönetsel ve akademik personelin tüm haklarının en ideal şekilde olması için el birliğiyle adımlar atıldığını aktaran Prof. Dr. Osam, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Boyra ise, söz konusu sözleşmenin imzalanmasından dolayı son derece mutlu olduğunu dile getirerek, TİS’i bir uzlaşı sonucunda oluşan bir başarı olarak tanımladı. Göreve geldiği günden itibaren “büyük bir şeffaflık ve politikadan uzak durarak sadece DAÜ’nün faydalarını düşünerek hareket ettiklerini” dile getiren Av. Boyra, “Bu gemiyi ancak bu şekilde yürütebiliriz” ifadelerini kullandı. Av. Boyra sözleşmenin herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

İmza töreninde konuşan sendika Eş Başkanı Cohar’ın ise, sözleşmede yönetsel, işçi ve iç hizmetler döner sermaye personeli ile ilgili iyileştirmeler yapıldığını belirterek, emekten yana bir sözleşme ortaya çıktığını ifade ettiği  ve TİS’in hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

İmza töreninde DAÜ Rektör Yardımcılar Prof. Dr. Cem Tanova, Prof. Dr. Naciye Doratlı, Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu ve Prof. Dr. Sevin Uğural ile sendika yetkilileri de hazır bulundu.

(EMR/ÖK) FOTOĞRAFLI

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