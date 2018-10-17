Daü’de Radyasyon Sempozyumu 20 Ekim’de…

Lefkoşa, 17 Ekim 18 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği, 20 Ekim Cumartesi günü, 10.00-16.00 saatleri arasında, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda “Radyasyondan Korunma ve Radyasyon Güvenliği Sempozyumu” düzenliyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre etkinlik, sempozyum, konferans ve panel olmak üzere 3 bölümden oluşacak.

Sempozyumun birinci oturumunda Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Yurt “Radyasyon Nedir? Nasıl Ölçülür? Radyasyondan Korunmanın Temel Kriterleri Nelerdir?” ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nden Dr. Fuat Türköz Çiner “İyonize Radyasyonun Biyolojik Etkileri” başlıklı sunumlarını yapacak.

İkinci oturumda ise, Cyprus Central Hospital’den Uzm. Dr. Süreyya Vudalı “Radyolojik Tanı Sistemleri ve Risk Değerlendirmesi” ile Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Bölümü’nden Doç. Dr. Nina Tuncel “Radyolojik Tedavi Sistemleri ve Risk Değerlendirmesi” başlıklı sunumları yapacak.

Sempozyumun ardından öğleden sonra gerçekleştirilecek konferansta, Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Bozkurt, “Sağlık Alanında Çalışanların Radyasyondan Korunmasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı konuşma yapacak.

Konferansın tamamlanmasının ardından saat 14:30’da panele geçilecek. İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynaklarına Karşı Radyasyondan Korunmada Ulusal Altyapı Politikaları ve Çözüm Önerileri” başlıklı panelde, TMRT-DER’den Nezaket Özgür, Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği Başkanı Rad. Tek. Songül Bahar ve Rad. Tek. Mehmet Bölüm birer konuşma yapacak.

Saat 15:00’te “Özlük Hakları Paneli İnteraktif Oturumu” başlıklı oturumda ise, TMRT-DER’den Nezaket Özgür ve Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği Başkanı Rad. Tek. Songül Bahar konuşacak.

(YIL/ÖK)