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Daü’de Meme Kanseri Bilgilendirme Semineri

Lefkoşa, 19 Ekim 18 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ortak organizasyonunda, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla, “Meme Kanseri Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirildi.

Daü’de Meme Kanseri Bilgilendirme Semineri

Lefkoşa, 19 Ekim 18 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ortak organizasyonunda, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla, “Meme Kanseri Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirildi.

19 Ekim 2018 Cuma 13:15
Daü’de Meme Kanseri Bilgilendirme Semineri

Lefkoşa, 19 Ekim 18 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ortak organizasyonunda, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla, “Meme Kanseri Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirildi.
Dün DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora’nın moderatörlüğünde gerçekleşen ve Op. Dr. Tevfik Eker ile Uzm. Dr. Özlem Gürkut’un konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte “Kendi Kendine Meme Kontrolü Nasıl Yapılır? Uygulamalı Anlatım” ve “Erken Tanının Önemi – Tedavi Süreci” başlıklı konular masaya yatırıldı.
KENDİ KENDİNE MUAYENENİN ÖNEMİ
Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, meme kanseri farkındalık etkinliğinde takılan pembe kurdelenin mesajlarından bahsederek, “Erken tanı ve tedavi hayat kurtarır. İletişime geçin. Kendi kendinizi muayene edin. 40 yaşından sonra mutlaka hekime başvurun ve düşük voltajlı x ışınları ile tarama yaptırın. Koruyucu hekimliğe önem verin ve sağlıklı yaşayın. Egzersiz yapın, sigarayı hayatınızdan çıkarın ve alkolü azaltın. Böylece meme kanserine yakalanma riskiniz ciddi oranda azalacaktır” diye konuştu.
Onkoloji, radyoterapi ve cerrahi alanlarda multidisipliner yaklaşımların önemine dikkat çeken Prof. Dr. Gökçora, seminer kapsamında ‘kendi kendine muayeneyi’ uygulamalı bir şekilde göstermek istediklerini belirtti.
“KADINLARDA EN SIK ÖLÜME NEDEN OLAN KANSER TÜRÜ”
Uzm. Dr. Özlem Gürkut da konuşmasında, seminer konusunun çok önemli olduğunu ancak KKTC’de bu konuya ilişkin yeterli duyarlılığın gösterilmediğini söyledi.
Uzm. Dr. Gürkut, meme kanseri verilerinden de bahsetti:
“GLOBOCAN 2012 verilerine göre 2012 yılından Dünya’da toplam 14,1 milyon yeni kanser vakası gelişmiş ve 8,2 milyon kansere bağlı ölüm olmuştur. Dünya’da en çok tanı konan kanserler yüzde 13 ile akciğer, yüzde 11,9 ile meme, yüzde 9,7 ile kolon kanseri olurken, kanserden ölümlerin yüzde 19,4’ü akciğer, yüzde 9,1’i karaciğer ve yüzde 8,8’i ise mide kanserinden kaynaklanmaktadır.
Meme kanseri kadın kanserleri içinde en sık görülen ve en fazla ölüme neden olan kanser türüdür. Kanser olan her dört kadından biri meme kanseridir. Ailesinde meme kanseri bulunan kadınların meme kanserine yakalanma olasılığı, diğer kadınlara göre 2-5 kat daha fazladır. Meme kanserlerinin yaklaşık olarak yüzde 5-10’u genetik kökenlidir. En sık rastlanan BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki mutasyonlardır”
MUAYENE NASIL YAPILMALI?
Op. Dr. Tevfik Eker de konuşmasında genel olarak cerrahi ve tanı hakkında bilgi verdi.
Herhangi bir belirti bulunmayan kişilerde, kanser gibi hastalıkları bulmak için yapılan test ve muayenelere ‘tarama’ adı verildiğini ifade eden Op. Dr. Eker, “Kendi kendine meme muayenesinde, memelerinizin nasıl göründüğü ve muayenede nasıl hissedildiğini bilmeniz, meydana gelebilecek herhangi bir değişikliği fark etme şansınızı arttırır” dedi.
(DOĞ/HA)
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