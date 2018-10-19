Daü’de E-kitap Konusu Tartışıldı

Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özay Oral Kütüphanesi, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği ve Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından “E-Kitap: E-Fırsat Mı? E-Tehdit mi? E- Kitaplarda Türkçe İçerik ve SWOT Analizi” başlıklı panel gerçekleştirildi. DAÜ’den verilen bilgiye göre, panelde ciddi bir öneme kavuşan elektronik ortama dayalı kütüphane hizmetleri masaya yatırıldı.DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Müdürü ve Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Osman Soykan...



Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özay Oral Kütüphanesi, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği ve Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından “E-Kitap: E-Fırsat Mı? E-Tehdit mi? E- Kitaplarda Türkçe İçerik ve SWOT Analizi” başlıklı panel gerçekleştirildi.



DAÜ’den verilen bilgiye göre, panelde ciddi bir öneme kavuşan elektronik ortama dayalı kütüphane hizmetleri masaya yatırıldı.



DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Müdürü ve Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Osman Soykan panelin açılışında yaptığı konuşmada, kütüphanelerin ne kadar bilgi kaynağına sahip oldukları değil, bu kaynakları diğer kütüphaneler ile ne kadar paylaşabildiklerinin önemli olduğuna değindi.



DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, eğitim sisteminde e-kitaba geçilmesi gerektiğini, E- kitap konusunun bir neslin kapanıp bir neslin açılmakta olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Osam, dünyada değişimin başladığını ve ilköğretimde A’dan Z’ye teknolojinin kullanılması gerektiğini vurguladı.



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