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02 Mayıs 2017 Salı 13:05

Daü’de “apolitik Barış” Konulu Seminer Gerçekleştirilecek

Glasgow Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Sophia Dingli, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Politikalar Merkezi’nin (KPM) daveti üzerine “Apolitik Barış” konulu bir seminer vermek amacıyla KKTC’ye geliyor.

Daü'de 'apolitik Barış” Konulu Seminer Gerçekleştirilecek
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Lefkoşa, 2 Mayıs 17 : Glasgow Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Sophia Dingli, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Politikalar Merkezi’nin (KPM) daveti üzerine “Apolitik Barış” konulu bir seminer vermek amacıyla KKTC’ye geliyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Seminer yarın saat 14.30’da, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, BEA5 Seminer Odası’nda gerçekleştirilecek. Uluslararası ilişkiler teorileri ve uygulamalarında “Sessizlik” kavramı ve olgusuyla ilgili çalışmalarıyla tanınan Dingli’nin yayınları arasında “Politics and the European Journal of International Relations”da (Siyaset ve Uluslararası İlişkilerin Avrupa Dergisi) yayınlanmış çalışmaları bulunuyor.

Dingli semineri sırasında “Çağdaş Barış Teorisi’nin ne derece ‘Apolitikleşme’ özellikleri gösterdiğini, bunun önemini ve bu bulgular ışığında kullanılabilir alternatifleri” ele alacak.

(RU/FEZ)

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