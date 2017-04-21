Daü’de “2. Uluslararası Bankacılık Ve Finans Perspektifleri” Konferansı Yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü tarafından organize edilen “2. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri” isimli konferans, bugün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açılış konuşmaları ile başladı.

Lefkoşa, 21 Nisan 17 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü tarafından organize edilen “2. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri” isimli konferans, bugün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açılış konuşmaları ile başladı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre açılışta, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Konferans Düzenleme Kurulu ve DAÜ Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nesrin Özataç, Merkez Bankası Başkanı Mehmet Emin Özcan ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam birer konuşma yaptı.

Konferans Düzenleme Kurulu ve DAÜ Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nesrin Özataç, bankacılık ve finans konusundaki güncel konuların tartışılacağı bir platform oluşturarak ülkenin akademik çalışmalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

Özataç, konferansta küresel finans, kriz sonrasında bankacılık ve finans konularındaki son araştırmaların paylaşılacağını, küresel finansal pazarlarda karşılaşılan fırsatlar ve risklerin tartışılacağını kaydetti.

Özataç, konferansın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek verimli bir konferans geçmesi temennisinde bulundu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da, konferansın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Osam, DAÜ’nün Times Higher Education (THE) 2016-2017 Akademik Yılı Dünya Üniversiteler Sıralaması’na girmeyi başaran ilk ve tek KKTC üniversitesi olduğunu ve 50 yılı aşmamış en iyi genç üniversiteler sıralamasında 151-200 aralığında yer alan ilk KKTC üniversitesi olduğunu belirtti.

KKTC’nin bankacılık sektöründe görev yapan birçok kişinin DAÜ mezunu olduğuna da dikkat çeken Osam, konferansın verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Osam, konferansın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür plaketi takdim etti.

Konferans Prof. Dr. Paresh Narayan’ın “İslam Bankacılığının Dünü Bugünü ve Gelecek Yönelimleri” başlıklı sunumu ile devam etti.

Prof. Dr. Narayan’ın sunumunu takiben DAÜ Bankacılık ve Finans Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr Mustafa Besim moderatörlüğünde “Kuzey Kıbrıs Bankacılık Dinamikleri” temalı panelde, KKTC Merkez Bankası Denetim ve Gözetim Müdür Vekili Çağan Tanoğlu “KKTC Merkez Bankası ve Bankacılık Sektörüne Bakış”, Bankalar Birliği Genel Sekreteri Halil Okur “Kuzey Kıbrıs Bankacılığının Vizyon ve Beklentileri” ve Asbank Yönetim Kurulu Başkanı Taştan Altuner “Bankacılık Sektöründeki Takipteki Krediler ve Çözüm Süreci” konulu sunumlar gerçekleştirdi.

Konferans açılışına Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, DAÜ VYK Üyesi Recai Ergün, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, Prof. Dr. Sevin Uğural ve Prof. Dr. Özgür Eren de katıldı.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI