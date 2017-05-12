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12 Mayıs 2017 Cuma 14:16

Daü Çalışanlarının Tek Sendika Altında Birleşmesi İçin Çalışma Başlatıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN) 9 Mayıs düzenlenen referandumda yetkili sendika olduğunu açıkladı ve diğer iki sendikaya tek çatı altında birleşme çağrısı yaptı.

Daü Çalışanlarının Tek Sendika Altında Birleşmesi İçin Çalışma Başlatıldı
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Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN) 9 Mayıs düzenlenen referandumda yetkili sendika olduğunu açıkladı ve diğer iki sendikaya tek çatı altında birleşme çağrısı yaptı.

Konuyla ilgili DAÜ BİR-SEN’den yapılan açıklamada “Sendikamız üniversitemizi daha ileriye taşımak, üniversite içerisindeki huzur, birliktelik ve barışın devam etmesi yönünde üzerine düşen sorumluluk ve görevleri yerine getirecektir. Şimdi önümüzde üniversitemiz içerisinde birlik ve beraberliği sağlayacak bir başka önemli görev durmaktadır: Sendikalarımızı birleştirmek” denildi.

Tüm DAÜ çalışanlarını tek bir sendika çatısı altında birleştirerek çok daha güçlü bir temsiliyet sağlamanın amaçlandığı belirten açıklama “DAÜ’de çalışan herkesin birlik ve dayanışmasını sağlayarak kötü niyetli yöneticilerin bizleri birbirimize kırdırmasına olanak vermemek. İşte bu hedeflere ulaşmamızı sağlayacak birleşme çalışmalarını başlatmak için, sendikamız bir kez daha inisiyatif almış ve üç sendikanın (DAÜ BİR-SEN, DAÜ-SEN VE DAÜ PER-SEN) katılacağı bir toplantı düzenlemiştir” ifadeleriyle devam etti.

(DOĞ/GUR)

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