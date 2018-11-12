Daü Bilgisayar Ve Teknoloji Yüksek Okulu’ndan Kayıp Şahıslar Komitesi Çalışanlarına Kurs Düzenliyor

Lefkoşa, 12 Kasım 18 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) organizasyonunda DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) tarafından Kayıp Şahıslar Komitesi çalışanlarına yönelik eğitim kursu düzenleniyor.



DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kasım ayı sonuna kadar devam edecek eğitimler hakkında açıklamalarda bulunan DAÜ BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan, Kayıp Şahıslar Komitesi personeline eğitimin DAÜ BTYO Öğretim Görevlisi ve Kentsel ve Jeoloji Bilimi araştırmacısı Kamyar Fuladlu tarafından ilk kez verildiğini belirtti.



İlkan, kurs kapsamında katılımcılara Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) hakkında kapsamlı bir eğitim sunulduğunu bildirdi.



Kaynakların anlaşılmasında ve yönetilmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin (CBS) önemine değinen Prof. Dr. İlkan, kursun herhangi bir sorunu ortaya koymak ve çözmek için kullanabilecek güçlü araçları ve kavramlar da sunduğunu aktardı.



Eğitimin coğrafi verilerin oluşturulmasında, düzenlenmesinde ve görselleştirilmesinde bilgisayar tabanlı örneklerle gerekli CBS becerilerini geliştirmek için bir fırsat olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İlkan, bu bağlamda katılımcılara, ESRI’nin ArcGIS yazılımını kullanarak teori, veri oluşturma, veri girişleri, özellik oluşturma, veri işleme, görselleştirme, analiz ve coğrafi bilgilerin sunumu eğitimlerinin de verildiğini sözlerine ekledi.



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