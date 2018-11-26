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Daü:”akademik Aftan Yararlanmak İsteyenler 31 Ocak’a Kadar Başvurabilecek”

Lefkoşa, 26 Kasım 18 (.):Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci İşleri Müdürlüğü, üniversitelerden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlere af getirerek yeniden öğrenimlerine devam edebilme hakkı sağlayan yasanın yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Daü:”akademik Aftan Yararlanmak İsteyenler 31 Ocak’a Kadar Başvurabilecek”

Lefkoşa, 26 Kasım 18 (.):Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci İşleri Müdürlüğü, üniversitelerden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlere af getirerek yeniden öğrenimlerine devam edebilme hakkı sağlayan yasanın yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:40
Daü:”akademik Aftan Yararlanmak İsteyenler 31 Ocak’a Kadar Başvurabilecek”

Lefkoşa, 26 Kasım 18 (.):Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci İşleri Müdürlüğü, üniversitelerden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlere af getirerek yeniden öğrenimlerine devam edebilme hakkı sağlayan yasanın yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, aftan, DAÜ’de hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama (DGS) ve lisans öğrenimi gören öğrencilerden;1Ekim 2018 tarihine kadar kendi isteği ile ilişkileri kesilenler yararlanabilecek.

Açıklamada, üniversiteden uzun süreli uzaklaştırma ve/veya daha ağır disiplin cezası alanlarla, Ankara Üniversitesi’ne devredilen Tıp Fakültesi öğrencilerin kapsam dışı olduğu ifade edildi.

Aftan yararlanarak eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencilerin, 31 Ocak 2019 tarihine kadar DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurmaları gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nün 0392 630 1217 numaralı telefonu ile registrar@emu.edu.tr elektronik posta adresi ve http://registrar.emu.edu.tr web sitesinden alınabilecek.

(YIL/ŞEB)
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