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Daü 2018 – 2019 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleşti

Gazimağusa, 5 Ekim 18 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2018 – 2019 Akademik Yılı Açılış Töreni Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleşti.

Daü 2018 – 2019 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleşti

Gazimağusa, 5 Ekim 18 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2018 – 2019 Akademik Yılı Açılış Töreni Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleşti.

05 Ekim 2018 Cuma 13:55
Daü 2018 – 2019 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleşti

Gazimağusa, 5 Ekim 18 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2018 – 2019 Akademik Yılı Açılış Töreni Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleşti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, ilk dersin önemli olduğunu belirterek, yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Osam, heyecan ve mutluluğunun bir diğer sebebinin ise DAÜ’nün bilimsel alanda dünya ile birlikte hareket ederek ilerlediğini ve bu başarının tüm DAÜ çalışanlarının organize ve doğru bir şekilde çalışmasından ötürü gerçekleştiğini kaydetti.

DAÜ’NÜN ULUSLARARASI BAŞARILARI

Times Higher Education (THE) sıralamasındaki başarının devam ettiğini ve uluslararası Observatory Magna Charta Universitatum Sözleşmesi’ne imza atıldığını gururla dile getiren Prof. Dr. Osam, ayrıca DAÜ’nün işbirliği anlamında da önemli atılımlar içinde olduğunun altını çizdi.

‘ROMA LA SAPIENZA ÜNİVERSİTESİ’ İLE İŞBİRLİĞİ

Prof. Dr. Osam’ın konuşmasının ardından, Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı Dr. Fabio L. Grassi tarafından ilk ders sunumu gerçekleştirildi. Burada olmaktan ötürü ve sunumunu Türkçe dilinde yapıyor olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Dr. Grassi, Roma La Sapienza Üniversitesi ve DAÜ’nün çok güzel bir iş birliği içerisinde olduğunu kaydetti. Dr. Grassi konuşmasında “DAÜ’nün şahane kampüsünü, modern yapıya sahip oluşunu görmek beni çok mutlu etti. Köklü, saygın ve modern yapıya sahip DAÜ ile iş birliği yapmak bizim için de bir kazançtır.” ifadelerini kullandı. Ardından Dr. Grassi “Etik, Bilim ve Üniversitelerin Toplumsal Görevleri” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Müşteşarı Yasin Temizkan, İran Tıbbi Bilimler Üniversitesi Temsilcisi Mehdi Moghtadaei, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halit T. Besler, Prof. Dr. Cem Tanova, Prof. Dr. Sevin Uğural, Prof. Dr. Naciye Doratlı ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, Senato Üyeleri, akademik ve yönetsel personel ile öğrenciler de katıldı. İlk ders sunumunun ardından Dr. Grassi’ye günün anısına Prof. Dr. Osam tarafından gümüş tabak takdim edildi.

(FG)

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