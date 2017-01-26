DAÜ, Yüksek Lisans Ve Doktora Programlarına Başvurular Devam Ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2016- 2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi için YÖK ve YÖDAK onaylı 19 doktora, 35 tezli yüksek lisans ve 26 tezsiz yüksek lisans olmak üzere toplam 80 lisansüstü programa öğrenci kabul ediyor.

DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nden (LEÖAE) yapılan açıklamada başvuruların en geç 12 Şubat tarihine kadar http://www.emu.edu.tr/applyonline adresi üzerinden yapılabileceği bildirildi.

Yapılan açıklamada yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans derecesine, doktora programlarına başvuracak adayların ise lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olmaları gerektiği vurgulandı. Eğitim dili İngilizce olan yükseklisans ve Türkçe Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların İngilizce Yeterlik koşulları için http://grad.emu.edu.tr adresinden detaylı bilgi alınabileceği belirtildi.

İngilizce yeterliğini belgelememiş adayların İngilizce düzeyi DAÜ tarafından yapılacak sınavla belirlenebilir. Öğrencilerin belirlenen İngilizce düzeyine göre yoğunlaştırılmış İngilizce programına devam edebileceği veya lisansüstü derslerle birlikte ek olarak İngilizce dersleri alabileceği kaydedildi.

DAÜ’nün İşletme ve Ekonomi Fakültesi’ne bağlı Türkçe dilinde eğitim veren İşletme, Ekonomi, Bankacılık ve Finans alanlarında yüksek lisans programlarını Lefkoşa’da mesai saatleri dışında yürüttüğü, talep olması durumunda Turizm Fakültesi’ne bağlı lisansüstü programların da Lefkoşa’da yürütülebileceği belirtilerek, KKTC vatandaşı kamu ve anlaşmalı kurum çalışanlarına yüzde 20 eğitim ücreti indirimi uygulanacağı duyuruldu.

Ayrıca DAÜ ile Warwick Üniversitesi arasında yapılan işbirliği doğrultusunda İşletme Yönetimi Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans ile Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (MSc) programları yürütüldüğü ve ayrıntılı bilgi için http://warwick.emu.edu.tr adresinin de ziyaret edilebileceği belirtildi.



