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DAÜ XII. Kumdan Heykel Festivali Ve Yarışması 7 Ekim’de...

DAÜ XII. Kumdan Heykel Festivali Ve Yarışması 7 Ekim’de...

28 Eylül 2018 Cuma 08:07
DAÜ XII. Kumdan Heykel Festivali Ve Yarışması 7 Ekim’de...

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ve DAÜ Tasarım Kulübü tarafından düzenlenen “DAÜ XII. Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması”, 7 Ekim Pazar günü 10.00 – 18.00 saatleri arasında, Gazimağusa DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) yapılacak. 

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre etkinliğe, ilgi duyan herkes gruplar oluşturarak katılabilir.

“Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması”na katılmak isteyenlerin, 6 Ekim’e kadar “EMU Sand Festival” facebook sayfasından veya 630 1139 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri belirtildi.

Son Güncelleme: 28.09.2018 11:20
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