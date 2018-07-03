banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96588
ALTIN
188.608
DOLAR
4.6690
STERLİN
6.1578
EURO
5.4441
Yiğit tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Girne’de Uyuşturucudan 1 Kişi Tutuklandı!
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Devlet Piyangosu talihlisi ikramiyesini aldı
DEVLET PİYANGOSU TALİHLİSİ İKRAMİYESİNİ ALDI
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Yiğit tutuksuz yargılanacak
Kapat

DAÜ ve İTÜ-KKTC arasında işbirliği protokolü imzalandı

DAÜ ve İTÜ-KKTC arasında işbirliği protokolü imzalandı

03 Temmuz 2018 Salı 13:18
DAÜ ve İTÜ-KKTC arasında işbirliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) arasında mühendislik alanına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Rektörlüğü’nde düzenlenen törende protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya imza koydu.

İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, imzalanan işbirliği protokolü ile mühendislik alanında güzel işler yapacaklarına inandığını vurguladı.

İTÜ- KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya da, “Aynı şehrin tek üniversitesi gibiyiz. Bu ilişkiler Prof. Dr. Osam’ın yönetimi ile güçlendi” dedi.

Protokolde, iki kurum arasında bilimsel, teknolojik ve eğitimsel ilişkilerin geliştirilmesi öngörülüyor.

Protokol kapsamında DAÜ Kampüsü içerisine kurulacak olan Bilişsel Sistemleri (Cognitive Systems) laboratuvarı İTÜ-KKTC ile ortak bir koordinasyona sahip olacak.

 

banner288
Son Güncelleme: 03.07.2018 16:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lapta Belediye Başkanı, Karşıyaka’nın dokusunun korunması yönünde hazırlanan projenin sahiplerini kabul etti
Lapta Belediye Başkanı, Karşıyaka’nın dokusunun korunması yönünde hazırlanan projenin sahiplerini kabul etti
Uluçay, Hisarcıklıoğlu’nu kabul etti
Uluçay, Hisarcıklıoğlu’nu kabul etti
Güzelyurt Portakal Festivali’nde dün akşam Manuş Baba sahne aldı
Güzelyurt Portakal Festivali’nde dün akşam Manuş Baba sahne aldı
Hakan Mengüç, yarın GAÜ’de...
Hakan Mengüç, yarın GAÜ’de...
KKTC Yükseköğretimi için stratejik plan hazırlanacak
KKTC Yükseköğretimi için stratejik plan hazırlanacak
Yiğit tutuksuz yargılanacak
Yiğit tutuksuz yargılanacak
Esnaf ve Zanaatkarlar Odası: “Sektörler daha fazla nitelikli eleman yetişmesini istiyor”
Esnaf ve Zanaatkarlar Odası: “Sektörler daha fazla nitelikli eleman yetişmesini istiyor”
Ataoğlu: “Hedefimiz Cittaslow genel kurulunun KKTC’de yapılması”
Ataoğlu: “Hedefimiz Cittaslow genel kurulunun KKTC’de yapılması”
Akıncı, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti
Akıncı, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti
Işık: “Kıbrıslı Rumlar Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp ediyor”
Işık: “Kıbrıslı Rumlar Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp ediyor”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim