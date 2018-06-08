DAÜ umutlara ortak olmaya devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Personel İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen “DAÜ İle Umutlara Ortak Ol” projesi kapsamında kullanılabilir durumda ikinci el eşyalar ihtiyaçlı kişilere ulaştırılmak üzere toplandı. “DAÜ İle Umutlara Ortak Ol” projesinin ikinci etkinliği olan söz konusu kampanya kapsamında toplanan eşyalar Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği aracılığı ile ihtiyaçlı kişilere ulaştırılacak.

DAÜ’deki tüm birim ve fakültelerin destek verdiği kampanya sonunda toplanan eşyalar Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ve Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği Başkanı Rabia Özcömert’e teslim edildi. Kocaismail gerçekleştirdiği konuşmasında son derece mutlu olduklarını dile getirerek toplanan eşyalar ile yaklaşık 20 kanser hastasının tedavisinin karşılanabileceğini aktardı. Kocaismail, tüm DAÜ çalışanları adına DAÜ Personel İşleri Müdürü Özlem Avcı’ya Kıbrıs’a özgü ipek işi pano takdim etti. Öte yandan Özcömert ise bu tarz yardım kampanyalarının son derece önemli olduğunu ve birçok ihtiyaçlı ailenin ihtiyaçlarının giderileceğini dile getirerek DAÜ’ye teşekkürlerini iletti.