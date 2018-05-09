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DAÜ Turizm Fakültesi şef Tom Aıkens'i ağırladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü dünyanın en prestijli şefleri arasında kabul edilen, İngiltere’nin en genç iki Michelin yıldızlı Tom’s Kitchen Restoranları’nın sahibi ve şefi Tom Aikens ile restoranlar grup şefi Richard O’Connell’i ağırladı. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda atölye çalışması ve söyleşi gerçekleştiren Tom Aikens ile Richard O’Connell öğrenciler ile bir araya geldi.

DAÜ Turizm Fakültesi şef Tom Aıkens'i ağırladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü dünyanın en prestijli şefleri arasında kabul edilen, İngiltere’nin en genç iki Michelin yıldızlı Tom’s Kitchen Restoranları’nın sahibi ve şefi Tom Aikens ile restoranlar grup şefi Richard O’Connell’i ağırladı. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda atölye çalışması ve söyleşi gerçekleştiren Tom Aikens ile Richard O’Connell öğrenciler ile bir araya geldi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 16:47
DAÜ Turizm Fakültesi şef Tom Aıkens'i ağırladı

DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ EN GENÇ YAŞTA  MICHELIN YILDIZINA SAHİP OLAN İNGİLİZ ŞEF TOM AIKENS’I AĞIRLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü dünyanın en prestijli şefleri arasında kabul edilen, İngiltere’nin en genç iki Michelin yıldızlı Tom’s Kitchen Restoranları’nın sahibi ve şefi Tom Aikens ile restoranlar grup şefi Richard O’Connell’i ağırladı. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda atölye çalışması ve söyleşi gerçekleştiren Tom Aikens ile Richard O’Connell öğrenciler ile bir araya geldi.

DAÜ Gastronomi ve Mutfak sanatları eğitiminde ülkenin lokomotifi olduklarını belirten DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, yine bir ilki gerçekleştirdiklerini ve genç şef adaylarını idol olarak gördükleri iki Michelin yıldızlı Tom’s Kitchen restoranlarının sahibi ve şefi Tom Aikens ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Kılıç, geçtiğimiz yıl 2 öğrencinin Tom’s Kitchen’da yapmış oldukları staj süresince göstermiş oldukları çalışma isteği ve öğrenme arzusu sonucunda her ikisinin de Tom’s Kitchen’de işe başladığını, onun dışında bir öğrencinin daha Tom’s Kitchen’dan iş teklifi aldığını belirtti. Prof. Dr. Kılıç, toplamda 3 öğrencinin mezun olur olmaz böylesi önemli bir restoran zincirinde işe başlayacak olmalarının gurur verici olduğunu ifade ederek, verilen eğitimin meyvelerini almaya başladıklarını bunun da gurur verici olduğunu sözlerine ekledi. Prof. Dr. Kılıç, Tom Aikens ile Richard O’Connell’ın adada kaldıkları 2 gün süresince ülkenin tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret ettiklerini belirterek, özellikle Kıbrıs mutfağını da tattırdıklarını ifade etti.

Atölye çalışması sırasında konuşan şef Aikens, 6 yaşında annesi yemek yaparken mutfakta ona yardım ettiğini ve ilerlemesinde bunun çok payı olduğunu düşündüğünü belirtti. Sözlerine “Kekler ve tatlılardan sonra ana yemekler yapmaya başladım. 12 yaşlarımda catering kolejine yazıldım. Orada iki yıl okudum. Mezun olduktan sonra İngiltere’nin en iyi restoranlarında çalıştım” diyerek devam etti. Şef Aikens, Michelin yıldızlı David Cavalier’in Londra’daki Battersea’daki restoranında ve daha sonra da Pierre Koffman’ın Londra’daki Chelsea’de, oradaki zamanlarında üçüncü bir Michelin yıldızı kazanan La Tante Claire’de çalıştını ifade etti. Ayrıca, Capital Hotel'de Philip Britten ve Richard Neat'in altında Charlotte Street'teki Pied à Terre'de bir sous şefi olarak çalıştığını da vurguladı. 26 yaşında, iki Michelin yıldızı ödüllü en genç İngiliz şefi olduğunu belirten Aikens 2003 yılında, Aikens Chelsea'de kendi adını taşıyan restoranını açtı.

Atölye çalışması sırasında Richard O’Connell ile beraber Tom’s Kitchen mönüsünde yer alan ve bir başlangıç yemeği olan “Salt Cod Brandade”i sunan Aikens, sunumun ikinci bölümünde ise bütün bir kuzu karkasın nasıl parçalanıp kesilerek bölümlenmesi gerektiğini gösterdi. Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan şef Tom Aikens, “Başarılı olmak istiyorsanız iyi fikirleriniz olmalı. Bulunduğunuz pazarı çok iyi tanımlamalısınız. Yiyecek kalitenizden asla ödün vermemelisiniz. Servis ve fiyatlar ayrı bir değerlendirme konusu. Yaptığınız işe konsantre olmalı ve insanların beklentileri ile ilgili içgüdüsel olarak doğru tahminlerde bulunmalısınız. Restoran endüstrisi asla kolay değil. Elinizdeki anahtar takımınız ve çalışanlarınız. Onları çok iyi eğitmelisiniz. Birçok unsurun bir araya gelmesi sizi başarıya taşıyor” tavsiyesinde bulunarak  4 yıldır beraber çalıştıklar şef Richard O’Connell ile bu başarıyı sürdürdüklerini ifade etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı Ziyaret Etti

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret eden Tom Aikens ve Richard O’Connell’ DAÜ’de bulunmaktan son derece mutlu olduklarını belirtti. Prof. Dr. Osam, Turizm Fakültesi’ne desteklerinin her zaman olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini belirterek, şef Tom Aikens ve Richard O’Connell’ı eğitim vermek üzere üniversiteye davet etti. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Osam, Tom Aikens ve Richard O’Connell’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdim etti.  

Not: Haberle ilgili DAÜ TV tarafından hazırlanan görüntülere aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://doguakdeniz-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/medyamerkezi_radyo_emu_edu_tr/ETOc3tPpvXhEk76ATewhcFoBBRX02rYU6g72AovPrnL7og?e=pozlpt

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