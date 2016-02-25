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DAÜ, Toplumsal Cinsiyet Eğitimini Müfredatına Ekledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) toplumsal cinsiyet eğitimini müfredatına eklediği kaydedildi.

DAÜ, Toplumsal Cinsiyet Eğitimini Müfredatına Ekledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) toplumsal cinsiyet eğitimini müfredatına eklediği kaydedildi.

25 Şubat 2016 Perşembe 16:39
DAÜ, Toplumsal Cinsiyet Eğitimini Müfredatına Ekledi
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 Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) toplumsal cinsiyet eğitimini müfredatına eklediği kaydedildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, cinsel taciz ve cinsel saldırıdan arınmış bir akademik ve mesleki ortam yaratılması ilkelerini belirleyen “Cinsel Tacize ve Saldırıya Karşı Politika Belgesi” üniversite senatosu tarafından oybirliğiyle onayladı.

DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ-KAEM) Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Kadın-erkek eşitliği temelinde yeniden yapılandırılacak eğitim ayrımcılık ve şiddet gibi sorunlarla mücadelede önemli bir adım” dedi.

Üniversite açıklamasında, DAÜ’nün kadın–erkek eşitliği, kadına yönelik şiddet konularında sertifikalı seminerler düzenlediği de duyuruldu.

Söz konusu eğitimlerin hem DAÜ içinden, hem de dışından kişilere verildiği kaydedildi.


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