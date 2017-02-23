DAÜ Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortak Programı Dünya Tıp Okulları Rehberi’nde

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ortak programı Dünya Tıp Eğitimi Fedarasyonu ve Uluslararası Tıp Eğitimi Geliştirme ve Araştırma Vakfı tarafından tanınarak Dünya Tıp Okulları Rehberi’ne (WDOMS ) dahil edildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ortak programı Dünya Tıp Eğitimi Fedarasyonu ve Uluslararası Tıp Eğitimi Geliştirme ve Araştırma Vakfı tarafından tanınarak Dünya Tıp Okulları Rehberi’ne (WDOMS ) dahil edildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, bu sayede tıp fakültesi öğrencileri Amerika Birleşik Devletleri’nde tıp doktoru lisansı (USMLE) sınavlarına başvuru hakkı kazanarak ABD’de ihtisas yapabilme imkanı elde etmiş oldu.

Uzmanlığını ABD’de yapmak isteyen ve tıp eğitimini Amerika veya Kanada dışındaki bir ülkede tamamlayan yabancı veya Amerikalı doktorların, Yabancı Mezunlar Eğitim Komisyonu sertifikasını alması gerektiği bu sertifikayı alabilmek için ise Dünya Tıp Okulları Rehberi’nde listelenen bir okuldan mezun olunmasının şart koşulduğu kaydedildi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam yaptığı açıklamada, elde edilen başarıdan son derece memnuniyet duyduklarını dile getirerek, DAÜ Rektörlüğü’nün belirlediği vizyon ve hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Sadece uluslararası ortak tıp programının değil diğer programların da dünya literatürüne katılması için gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün her zaman kaliteye ve akreditasyon çalışmalarına son derece önem verdiğini vurguladı.

DAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, 2012 yılından beri dünya standartlarında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte entegre sistemiyle İngilizce dilinde ortak tıp programını yürütmekte olduklarını belirtti.

Gökçora, çağdaş tıp eğitiminde tıp doktorunun sadece ulusal değil uluslararası tecrübe ve eğitimleri olması gerektiğini belirterek, tıp eğitim programlarının tanınırlığının; mezunlarına uluslararası pozisyonlarda mesleklerine ve eğitimlerine devam edebilme imkanı sağlaması açısından önemli olduğunu vurguladı.