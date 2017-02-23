Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Şubat 2017 Perşembe 08:43

DAÜ Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortak Programı Dünya Tıp Okulları Rehberi’nde

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ortak programı Dünya Tıp Eğitimi Fedarasyonu ve Uluslararası Tıp Eğitimi Geliştirme ve Araştırma Vakfı tarafından tanınarak Dünya Tıp Okulları Rehberi’ne (WDOMS ) dahil edildi.

DAÜ Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortak Programı Dünya Tıp Okulları Rehberi'nde
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ortak programı Dünya Tıp Eğitimi Fedarasyonu ve Uluslararası Tıp Eğitimi Geliştirme ve Araştırma Vakfı tarafından tanınarak Dünya Tıp Okulları Rehberi’ne (WDOMS ) dahil edildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, bu sayede tıp fakültesi öğrencileri Amerika Birleşik Devletleri’nde tıp doktoru lisansı (USMLE) sınavlarına başvuru hakkı kazanarak ABD’de ihtisas yapabilme imkanı elde etmiş oldu.

Uzmanlığını ABD’de yapmak isteyen ve tıp eğitimini Amerika veya Kanada dışındaki bir ülkede tamamlayan yabancı veya Amerikalı doktorların, Yabancı Mezunlar Eğitim Komisyonu sertifikasını alması gerektiği bu sertifikayı alabilmek için ise Dünya Tıp Okulları Rehberi’nde listelenen bir okuldan mezun olunmasının şart koşulduğu kaydedildi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam yaptığı açıklamada, elde edilen başarıdan son derece memnuniyet duyduklarını dile getirerek, DAÜ Rektörlüğü’nün belirlediği vizyon ve hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Sadece uluslararası ortak tıp programının değil diğer programların da dünya literatürüne katılması için gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün her zaman kaliteye ve akreditasyon çalışmalarına son derece önem verdiğini vurguladı.

DAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, 2012 yılından beri dünya standartlarında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte entegre sistemiyle İngilizce dilinde ortak tıp programını yürütmekte olduklarını belirtti.

Gökçora, çağdaş tıp eğitiminde tıp doktorunun sadece ulusal değil uluslararası tecrübe ve eğitimleri olması gerektiğini belirterek, tıp eğitim programlarının tanınırlığının;  mezunlarına uluslararası pozisyonlarda mesleklerine ve eğitimlerine devam edebilme imkanı sağlaması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HIRSIZLIKTAN TUTUKLU GENCİN ODASINDA UYUŞTURUCU... HIRSIZLIKTAN TUTUKLU GENCİN ODASINDA UYUŞTURUCU...
HIRSIZLIK VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ HIRSIZLIK VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ
KANUNSUZ AVLANMA KANUNSUZ AVLANMA
3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması 2 Mart’ta Başlıyor 3. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması...
KTOEÖS:”Yapılan Artış Eşitsizliği Kapatmayacak, Göstermelik” KTOEÖS:”Yapılan Artış Eşitsizliği Kapatmayacak,...
Polisten Gazimağusa Ve Girne’de Asayiş Ve Trafik Operasyonu Polisten Gazimağusa Ve Girne’de Asayiş Ve Trafik...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

HIRSIZLIKTAN TUTUKLU GENCİN ODASINDA UYUŞTURUCU...
Hırsızlıktan tutuklu gencin kaldığı yurt odasında yapılan aramada uyuşturucu bulundu...

Haberi Oku