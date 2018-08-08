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DAÜ, SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR

DAÜ, SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:28
DAÜ, SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu çatısı altında 2018-2019 Akademik Yılı’nda eğitim hayatına başlayacak olan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ön Lisans Programı öğrencilerini bekliyor.  

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yükseköğretim, Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan (YÖDAK) aldığı onay ile Eylül ayında eğitim hayatına başlayacak olan ön lisans programında İngilizce dilinde eğitim verilecek.

Havacılık sektörü hızla gelişirken, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel sayısı da bu gelişimle paralellik göstermektedir. Yolcu ilişkileri, acil durum kuralları, ilk yardım, iletişim becerileri ve yabancı dilde donanımlı kabin görevlileri ihtiyacı da bu gelişim doğrultusunda artmaktadır. DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı, uçuş güvenliğini en üst düzeyde tutan, müşteri memnuniyeti odaklı, etkili iletişim becerilerine sahip, çözüm üreten ve yüksek nitelikli kabin görevlileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Türk Hava Yolları ile İş Birliği İçerisinde Eğitim Verilecek

Sivil Havacılıkta bir dünya markası haline gelen Türk Hava Yolları (THY) ile iş birliği içerisinde eğitim verilecek olan program için Eylül 2018 tarihinde Turkish Aviation     Academy ile resmi protokol imzalanacak. 31 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Yeni Havalimanı’nın gerçekleştireceği ilk uçuş için THY istihdam edilecek olan personel sayısını 3 bin olarak açıkladı. 2019 yılında filosuyla ve yolcu sayısıyla markanın daha da büyüyeceğini açıklayan THY; 167 dar gövde, 50 geniş gövde uçak siparişi verdiği ve  bugün 10 bin olan kabin memuru sayısının 20 bine çıkacağını aktardı.

Yeni açılan program hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kılıç, programdan mezun olan öğrencilerin, “Sivil Havacılık Kabin Memuru” ünvanına sahip olacaklarını belirterek  mezunların özel sektöre veya kamuya bağlı havayolu şirketleri ve ulaşım sektöründe faaliyet gösteren havacılık işletmelerinde çalışma olanağı bulacaklarını bildirdi. Günümüzün küreselleşen dünyasında ulaşım ihtiyacının karşılanmasında hava ulaşımının çok önemli roller üstlendiğinin altını çizen Prof. Dr. Kılıç, toplumumuzun ve ekonomimizin hayati bir sektörü olduğunu ifade etti.

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