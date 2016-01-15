DAÜ-SEN’den Kınama

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Türkiye Cumhurbaşkanı, YÖK ve Türkiye’deki üniversite rektörlüklerinin “baskıcı tutumlarını” kınayarak, “tehdit altındaki” tüm meslektaşlarına dayanışma belirtti.

Sendikadan yapılan açıklamada, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Barış için Akademisyenler” girişiminin imzaya açtığı metni eleştirmesi ve akademisyenleri “karanlık odaklar” olarak nitelendirmesiyle, bazı üniversitelerde akademisyen kıyımları başladığı kaydedildi.

Açıklamada, ifade özgürlüğünü savunan bilim emekçilerine, ifadeozgurlugutr@gmail.com adresine mail göndererek meslektaşlarının yanında yer alma çağırısı yapıldı.