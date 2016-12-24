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24 Aralık 2016 Cumartesi 12:19

DAÜ-SEN’den CAS Çalışanlarına Destek...

DAÜ-SEN'den CAS Çalışanlarına Destek...
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Lefkoşa, 24 Aralık 16 : Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), CAS çalışanlarına destek belirtti.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Ülkemizde özel sektörde sendikalaşma tartışmalarının devam ettiği şu günlerde bu sefer de CAS çalışanlarının maruz kaldıkları muamele hükümetin sendikalaşmaya bakışını bir kez daha gözler önüne sermesi açısından ibret vericidir. Anlaşılan o ki; hükümet, özel sektörde sendikalaşmaya karşı olduğu gibi sendikalı işyerlerinde de Anayasa’ya ve yasalara aykırı faaliyetlerde bulunarak, çalışanların en temel haklarını kullanmalarını önleme yoluna gitme kararı almıştır” iddiasına bulunuldu.

Sendikalara da bazı sorular yöneltilen açıklamada, “Özel sektörde sendikalaşmayı laf olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştürmek için ne yapmalıyız? Örgütler ne zaman aralarındaki görüş farklılıklarını giderip, bir araya gelip bu konuyla ciddi olarak ilgilenecek ve gerçekçi, uygulanabilir bir çözüm ortaya koyacaklar? Çalışma hayatını düzenleyen yasalardaki eksiklikler ne zaman giderilecek? Yasaları uygulamakla yükümlü hükümet dahi, konu sendikalar ve sendikalaşma olunca yasa tanımıyorsa, bu yasa tanımazlık nereye kadar gidecek ve nasıl önlenecek?” ifadeleri kullanıldı.

(GÖZ/SEL)

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