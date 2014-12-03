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DAÜ Senatosu Rektör Vekilliği İçin Prof. Dr. Mehmet Altınay’ı Önerme Kararı Aldı

Rektör ataması konusunu görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Senatosu,  rektör vekilliği için Turizm Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Mehmet Altınay’ı Vakıf Yöneticiler Kurulu’na önerme kararı aldı.

DAÜ Senatosu Rektör Vekilliği İçin Prof. Dr. Mehmet Altınay’ı Önerme Kararı Aldı

Rektör ataması konusunu görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Senatosu,  rektör vekilliği için Turizm Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Mehmet Altınay’ı Vakıf Yöneticiler Kurulu’na önerme kararı aldı.

03 Aralık 2014 Çarşamba 15:40
DAÜ Senatosu Rektör Vekilliği İçin Prof. Dr. Mehmet Altınay’ı Önerme Kararı Aldı
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 Rektör ataması konusunu görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Senatosu,  rektör vekilliği için Turizm Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Mehmet Altınay’ı Vakıf Yöneticiler Kurulu’na önerme kararı aldı.

Senato bugünkü toplantısında rektörlük seçimi yapılıncaya dek Prof. Dr. Mehmet Altınay’ın rektör vekili olarak önerilmesini oyladı. 51 Senato üyesinden 36’sının katıldığı toplantıda Altınay’a 29 olumlu oy çıkarken, 6 Senato üyesi de çekimser oy kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Altınay’ın isminin bugün yazılı olarak Vakıf  Yöneticiler Kurulu’na bildirilmesi bekleniyor.

Diğer yandan Senato rektörlük seçimi sürecinde bir uzlaşı zemini oluşturmak, Vakıf Yöneticiler Kurulu, hükümet ve sendikalarla görüşmelerde bulunmak üzere bir komite oluşturdu.

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Rektör Ataması Konusunu Görüşmek üzere Bugün Olağanüstü Toplanan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) SenatosuRektör Vekilliği Için Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altınay’ı Vakıf Yöneticiler Kurulu’na önerme Kararı Aldı.
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