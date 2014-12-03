DAÜ Senatosu Rektör Vekilliği İçin Prof. Dr. Mehmet Altınay’ı Önerme Kararı Aldı

Rektör ataması konusunu görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Senatosu, rektör vekilliği için Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altınay’ı Vakıf Yöneticiler Kurulu’na önerme kararı aldı.

Senato bugünkü toplantısında rektörlük seçimi yapılıncaya dek Prof. Dr. Mehmet Altınay’ın rektör vekili olarak önerilmesini oyladı. 51 Senato üyesinden 36’sının katıldığı toplantıda Altınay’a 29 olumlu oy çıkarken, 6 Senato üyesi de çekimser oy kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Altınay’ın isminin bugün yazılı olarak Vakıf Yöneticiler Kurulu’na bildirilmesi bekleniyor.

Diğer yandan Senato rektörlük seçimi sürecinde bir uzlaşı zemini oluşturmak, Vakıf Yöneticiler Kurulu, hükümet ve sendikalarla görüşmelerde bulunmak üzere bir komite oluşturdu.