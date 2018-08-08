DAÜ-Sen: “Vergi Adaletinin Sağlanması Gerekli”



“DEVLET ÜNİVERSİTESİ OLAN DAÜ, VERGİ KAÇIRMADIĞI İÇİN CEZALANDIRILIYOR, ÖZEL ÜNİVERSİTELERLE REKABET EDEMEZ DURUMA GETİRİLİYOR”



Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) vergi adaletinin sağlanması gerektiğine vurgu yaparak, devlet katkısının azaltılarak yıllık 10 milyon TL’ye düşürülmesini eleştirdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, “Çalışanlarının maaşlarını gerçek rakamlar üzerinden beyan eden ve bu yüzden de çok yüksek miktarlarda gelir vergisi yükü altına giren DAÜ, ülkedeki özel üniversitelerin aksine, yasalara uygun olanı yaptığı yani diğer bir deyişle ‘çalmadığı’ için devlet tarafından cezalandırılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Hükümetleri, “özel üniversitelerin çalışanlarının maaşlarını gelir vergisine tabii olmayacak düşük miktarlar olarak beyan etmelerine göz yummakla” suçlayan sendika, bu durumun hem devleti önemli bir gelir kaynağından mahrum bıraktığını, hem çalışanların sosyal yatırımlarının olması gerektiğinden az yapılmasına ve emeğin sömürülmesine fırsat verdiğini iddia eden sendika, “DAÜ’yü, örneğin bu yıl için yaklaşık 50 milyon TL gelir vergisi ödemek zorunda bırakarak, yasalara aykırı davranan özel üniversitelerle kıyaslandığında rekabet gücünü yitirmesine neden olmaktadır” iddiasında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son iki hükümet döneminde verilen devlet katkısı en azından enflasyon oranında artırılacağına özellikle de son hükümet döneminde azaltılarak yıllık 10 milyon TL’ye düşürülmüştür. (3 yıl önce bu rakam 25 milyon TL idi. 2011 yılında ise DAÜ bütçesinin %25’i kadardı.) Bu rakam DAÜ’nün bu yıl ödemesi gereken gelir vergisi yükünün %20’si kadardır. Yani böylesi bir uygulama ile bir devlet üniversitesi olan DAÜ, vergi kaçırmadığı için cezalandırılıyor ve kar amaçlı kurulan özel üniversitelerle rekabet edemez duruma getiriliyor. Burada yapılması gerekenler çok nettir. Bu ülkede artık yükseköğretimden başlayarak vergi adaletinin sağlanması gerekmektedir. Gelmiş geçmiş bütün hükümetler kaynak yok diye bahaneler yaratırken ülkede hüküm süren vergi adaletsizliği artık dayanılmaz hale gelmiştir. İkinci olarak karar verilmesi gereken konu da bir devlet üniversitesi olan DAÜ’ye yapılacak olan devlet yardımının belli bir oranla belirlenmesidir”



