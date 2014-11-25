Daü-sen Ve Daü Bir-sen’den Öztoprak’a Eleştiri

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN), Prof. Dr. Abdullah Öztoprak’ın bir anda “Demokratik ve Özerk Üniversite” ve “Hukukun üstünlüğü” savunuculuğuna soyunduğunu savundu.

DAÜ-SEN ve DAÜ BİR-SEN üyelerine ve basına dağıttıkları ortak yazılı açıklamada, Öztoprak’a eleştirilerde bulunarak, Öztoprak’ın bazı medya mensuplarının desteğiyle kamuoyunu yanıltmak için çalıştığını ileri sürdü.

Açıklamalarında Öztoprak’a bazı sorular yönelten iki sendika, halkın ve DAÜ çalışanlarının Öztoprak’ı daha iyi tanıyabilmesi, Demokrasiye, Özerkliğe ve Hukuka “bağlılığını” daha net görebilmesi için, soruların cevaplarını tartışmak üzere bir televizyon programına veya tüm DAÜ çalışanlarının katılımıyla gerçekleşecek ve canlı yayınlanacak bir açık oturuma davet etti.

Ortak açıklamada, Öztoprak’a DAÜ Yasası, “münhalsız yapılan istihdamlar”, “işten durdurmalar”, “DAÜ’ye açılan davalar”, “DAİ DAK’ın” durumu gibi sorular yöneltildi.