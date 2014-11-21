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Daü-Sen Ve Daü Bir-Sen, Prof. Öztoprak’ı Eleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde( DAÜ) örgütlü sendikalar DAÜ-SEN ile DAÜ BİR-SEN, eski Rektör Prof Dr. Abdullah Öztoprak’ı DAÜ’yü kaosa sürüklemekle suçladı.

Daü-Sen Ve Daü Bir-Sen, Prof. Öztoprak’ı Eleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde( DAÜ) örgütlü sendikalar DAÜ-SEN ile DAÜ BİR-SEN, eski Rektör Prof Dr. Abdullah Öztoprak’ı DAÜ’yü kaosa sürüklemekle suçladı.

21 Kasım 2014 Cuma 13:00
Daü-Sen Ve Daü Bir-Sen, Prof. Öztoprak’ı Eleştirdi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde( DAÜ) örgütlü sendikalar DAÜ-SEN ile DAÜ BİR-SEN, eski Rektör Prof Dr. Abdullah Öztoprak’ı DAÜ’yü kaosa sürüklemekle suçladı.

İki sendika tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Öztoprak’ı, “rektörlük yaptığı dönemde DAÜ Yasası, Anayasa, çalışma yasası, tüzük, toplu iş sözleşmesini tanımamak; DAÜ’ye yönelik yüzlerce dava açılmasına ve tazminata mahkûm edilmesine neden olmakla” suçladı.

Açıklamada, Öztoprak’ın Yüksek İdare Mahkemesi’nin ara emri kararının ardından “rektör müyüm değil miyim onu dahi bilmiyorum” açıklamasında bulunduğu iddia edildi.

Sendikaların açıklamasında, “Yüksek İdare Mahkemesi, Öztoprak’ın geri dönmesini sağlamadı”  ifadesine yer verildi.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde( DAÜ) örgütlü Sendikalar DAÜ-SEN Ile DAÜ BİR-SENEski Rektör Prof Dr. Abdullah Öztoprak’ı DAÜ’yü Kaosa Sürüklemekle Suçladı.
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