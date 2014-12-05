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DAÜ-SEN Ve DAÜ BİR-SEN: “DAÜ’de Kapsamlı Bir Yasa Değişikliğine İhtiyaç Var”

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) örgütlü Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN), ortak basın açıklaması yayımlayarak DAÜ’de kapsamlı bir yasa değişikliği yapılmasını istedi.

DAÜ-SEN Ve DAÜ BİR-SEN: “DAÜ’de Kapsamlı Bir Yasa Değişikliğine İhtiyaç Var”

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) örgütlü Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN), ortak basın açıklaması yayımlayarak DAÜ’de kapsamlı bir yasa değişikliği yapılmasını istedi.

05 Aralık 2014 Cuma 13:30
DAÜ-SEN Ve DAÜ BİR-SEN: “DAÜ’de Kapsamlı Bir Yasa Değişikliğine İhtiyaç Var”
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) örgütlü Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN), ortak basın açıklaması yayımlayarak DAÜ’de kapsamlı bir yasa değişikliği yapılmasını istedi.

Eski rektör Abdullah Öztoprak’ın bazı senatörleri “kendi amaçları için kullanmak ve kamuoyunu yanıltmaya çalışmak”la suçlandığı açıklamada şöyle denildi:

“Mahkeme kararı neticesinde üniversitede bir rektör veya rektör vekili olmamasından dolayı Senatonun toplanabilmesi yasal olarak tartışmalı hale gelmiştir. Bu konuda, Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK), yapılması planlanan senato toplantısının yasal zeminden yoksun olduğu yönünde görüş bildirmek durumunda kaldığı da hepimizin malumudur.

Böylesi bir ortamda bazı Senato üyeleri 3 Aralık 2014 Çarşamba günü kendi aralarında bir toplantı gerçekleştirmiştir. Niçin kendi aralarında diyoruz, çünkü 57 üyesi bulunan Senato’nun tüm üyeleri bu toplantıya çağrılmamıştır.

Ayrıca, tüzük gereği olmasına rağmen DAÜ-SEN temsilcisi de toplantıya çağrılmamıştır. Toplantı çağrısını Prof. Dr. Mehmet Altınay tarafından kendi seçtiği üyelere yapılmış ve kendi açıklamalarına göre 57 üyenin sadece 36 üyesi toplantıya katılmıştır. Usulsüzce toplanan bu grup, senato tarafından belirlenen rektör olma kriterlerini, yaşı nedeniyle sağlamayan bir adayın, iki kez emekli Prof. Dr. Mehmet Altınay’ın rektör vekili olarak atanmasını VYK’ya önerme kararı almıştır. Bunlardan dolayı diyoruz ki yapılan bu toplantı bir Senato toplantısı değildir ve alındığı iddia edilen karar da geçerli bir Senato kararı değildir.

Yine toplantıyı yapanların açıkladığına göre Sayın Altınay’a sadece 29 kişi destek vermiştir. Bu üniversitemizde sağduyunun galip gelmeye başladığının da bir göstergesidir.”

DAÜ’de kapsamlı bir yasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada, ilgili taraflar konuyla ilgili çalışmaya davet edildi.

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