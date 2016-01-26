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DAÜ-SEN Ve DAÜ BİR-SEN, DAÜ Rektörlüğü’nü Kınadı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Beraberlik Sendikası (DAÜ BİR-SEN), DAÜ Rektörlüğü’nü “öğrencilerine karşı sergilediği tutumdan” dolayı kınadı.

DAÜ-SEN Ve DAÜ BİR-SEN, DAÜ Rektörlüğü’nü Kınadı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Beraberlik Sendikası (DAÜ BİR-SEN), DAÜ Rektörlüğü’nü “öğrencilerine karşı sergilediği tutumdan” dolayı kınadı.

26 Ocak 2016 Salı 15:09
DAÜ-SEN Ve DAÜ BİR-SEN, DAÜ Rektörlüğü’nü Kınadı
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 Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Beraberlik Sendikası (DAÜ BİR-SEN), DAÜ Rektörlüğü’nü “öğrencilerine karşı sergilediği tutumdan” dolayı kınadı.

Sendikalar, rektörlükten, “öğrencilere karşı kasıtlı siyasi soruşturmalara son vermesini, öğrencilerle diyalog kurmasını, öğrenci grupları arasında çatışmaya neden olacak her türlü eylem ve davranışlara son vermesini ve öğrencileri siyasi nedenlerle polise ihbar etmekten vazgeçmesini” talep etti.

DAÜ-SEN ile DAÜ BİR-SEN bugün yaptıkları ortak açıklamada, Irak’ta Uludere yakınlarında 2011’de meydana gelen bombalama olayıyla ilgili bir anma etkinliği düzenlemek isteyen bir grup öğrenci hakkında soruşturma başlatılmasıyla başlayıp, gelişen olayları eleştirdi.

Açıklamada, “Soruşturmalara dilekçeyle itiraz etmek isteyen bir grup öğrenci rektörlük binasına alınmazken, karşıt görüşlü öğrencilerin temsilcisi rektörlük binasına diğer öğrencilerin gözleri önünde rahatça girmiş, binadan çıkar çıkmaz da  öğrenciler arasında bir tartışma yaşanmıştır” denildi.

Aynı gün bir grup öğrenciyi tutuklayan polisin tutuklayamadıkları için bugün sınav salonlarına “baskın” düzenlediği kaydedilen açıklamada, “Görünen odur ki DAÜ Rektörlüğü ve Öğrenci İşlerinden sorumlu rektör yardımcılığı kendisine bağlı Öğrenci Disiplin Kurulu’nu çalıştırmak yerine kendi öğrencisini polise ihbar etmiş durumdadır” denildi

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