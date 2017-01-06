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06 Ocak 2017 Cuma 11:55

DAÜ-SEN SİSTEMİ ELEŞTİRDİ

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DAÜ-SEN SİSTEMİ ELEŞTİRDİ
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DAÜ-SEN SİSTEMİ ELEŞTİRDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), toplumsal muhalefetin sesi yükseldikçe hükümetin attığı adımlarla; halka kulak vermek yerine hukuk tanımaz baskıcı tutumunu artarak sürdüreceğini gösterdiğini ileri sürdü.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, alınan kararların sendikalara karşı olduğu zannedilse de aslında yapılmak istenenin sistemin savunucuları için dikensiz gül bahçesi yaratmak olduğu ileri sürüldü.

Çürümüş sitemi korumak için adım atıldığı iddia edilen açıklamada, sendikalı işçilerin işten atıldığı, parasız kaliteli eğitim yerine özel okulların teşvik edildiği, dağların sahillerin talan edilip peşkeş çekildiği öne sürüldü.

Açıklamada “Gelinen noktada artık hamasi nutuklarla çürümenin ötesine geçmiş sistemin yürümeyeceğini, bizlerin hâlâ doğruları söylemeye devam edeceğimizi gördükçe de yasaları değiştirerek sesimizi kısmaya çalışıyorlar; sanki işe yarayacakmış…” gibi ifadeleri kullanıldı.

DAÜ-SEN açıklamasında “Balık kokarsa tuzlarsın, tuz kokarsa ne yaparsın diye sormuş insanlar yıllar önce. Tuz koktu, halkımız için bu kokuşmuş düzen içinde nefes almak iyice zorlaşsa da önümüze ne kadar engel çıkarsalar da biz doğru olanı yapmak zorundayız” denildi.

Açıklamada “demokratik kurumlara ve özgürlüklere savaş açan teslimiyetçi güçlere karşı direnmek için örgütlenmenin tam zamanı” olduğu ifade edildi.

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