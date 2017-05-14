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14 Mayıs 2017 Pazar 10:18

DAÜ-SEN, Nuriye Gülmen Ve Semih Özakça İçin 1 Günlük Açlık Grevine Gidiyor

DAÜ-SEN, Nuriye Gülmen Ve Semih Özakça İçin 1 Günlük Açlık Grevine Gidiyor
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Türkiye’de kanun hükmünde kararnameyle görevlerinden alınan binlerce kişi arasında yer alan ve Ankara’da 67 gündür açlık grevini sürdüren Konya Selçuk Üniversitesi öğretim görevlisi Nuriye Gülmen ile sınıf öğretmeni Semih Özakça’nın direnişine destek vermek için salı günü bir günlük açlık grevine gidiyor.

Sendika, Gülmen ve Özakça’nın seslerine bir ses daha katmak ve “yalnız değilsiniz!” demek üzere başlatacağı açlık grevine katılmak isteyenleri, 16 Mayıs Salı günü saat 08.00’de DAÜ Kampüsü Ana Giriş Kapısı önüne davet etti.

DAÜ-SEN yaptığı açıklamada, kanun hükmünde kararnameler ile ihraç edilen eğitim emekçileri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın “işimizi geri istiyoruz!” talebiyle 6 aydır süren direnişlerinin parçası olarak 67 gündür de açlık grevinde olduğunu anımsattı.

67 gündür insanlık onurunun çiğnendiği, insan hayatının kayıp gittiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler de kullanıldı:

“Üstümüze çöken karanlık günlere rağmen gelecek günlere inancımız hâlâ var, çocuklarımıza daha güzel bir coğrafya bırakmak için gücümüz daha bitmedi! Bu inancımızı ve gücümüzü bir araya getirerek, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın direnişine destek vermek için, seslerine bir ses daha katmak için, ‘Yalnız değilsiniz!’ diye haykırmak için 16 Mayıs 2017 Salı günü 1 günlük açlık grevine gidiyoruz.”

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