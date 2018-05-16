Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101167
ALTIN
186.759
DOLAR
4.4993
STERLİN
6.0574
EURO
5.3116
Haspolat’da yangın
HAPOLAT'TA YANGIN
Lefkoşa'da yangın
LEFKOŞA’DA YANGIN
Girne'de uyuşturucu
GİRNE’DE UYUŞTURUCU
2 şişe içki için yandılar
2 ŞİŞE İÇKİ İÇİN YANDILAR
banner256
Flaş Haber
Lefkoşa'da yangın
Kapat

DAÜ-SEN: “ABD ve İsrail’i kınıyor, sayın Rektör’ü hatasını düzeltmeye davet ediyoruz”

DAÜ-SEN, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği katliam ile ilgili yapmış olduğu açıklamada,

DAÜ-SEN: “ABD ve İsrail’i kınıyor, sayın Rektör’ü hatasını düzeltmeye davet ediyoruz”

DAÜ-SEN, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği katliam ile ilgili yapmış olduğu açıklamada,

16 Mayıs 2018 Çarşamba 06:34
DAÜ-SEN: “ABD ve İsrail’i kınıyor, sayın Rektör’ü hatasını düzeltmeye davet ediyoruz”

DAÜ-SEN, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği katliam ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki, okulumuzda herhangi bir İsrailli öğrenci yoktur başvuruları da kabul edilmeyecektir” dediğini belirterek Osam’ı eleştirdi.
DAÜ-SEN yaptığı açıklamada, Filistin’de yaşanmakta olan insanlık dramının ve vahşetin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, bu katliama sebep olan ve yapan ABD ve İsrail yönetimlerini şiddetle kınadığını belirtti.

banner277
Halkların kardeşliğinin suçsuz, günahsız insanları dışlamakla sağlanmayacağını hatırlatan DAÜ-SEN,  İsrail hükümetinin yapmış olduğu vahşeti tüm İsrail halkına mal etmenin büyük bir hata olduğunu söyledi.
DAÜ-SEN, “Barışın, insanlığın dini, dili, ırkı, rengi, milliyeti olmaz Sayın Rektör. Unutulmamalıdır ki İsrail'de barış için mücadele veren binlerce insan vardır. Önemli olan insanlıktır. Bir katliama suçsuz insanları cezalandırarak karşılık veremezsiniz. Hem de bir bilim yuvasında” dedi.
DAÜ-SEN, Rektör’den yapmış olduğu bu üzücü açıklamayı derhal düzeltmesini beklediklerini belirterek, DAÜ’nün kapılarının ve kucağının öğrenciler arasında hiçbir ayırım yapmadan herkese açık olduğunu kaydetti.

Son Güncelleme: 16.05.2018 09:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En Moda Uluslararası Ödül Töreni basın toplantısı yapıldı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni basın toplantısı yapıldı!
Ktams, Geçici Kamu Personeli İçin Ilo Temelinde İş Güvencesi Önerdi
Ktams, Geçici Kamu Personeli İçin Ilo Temelinde İş Güvencesi Önerdi
İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması Yapıldı
İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması Yapıldı
Güç-Sen, Filistin halkına yapılan saldırıyı kınadı
Güç-Sen, Filistin halkına yapılan saldırıyı kınadı
Akıncı, Akdağ’ı kabul etti
Akıncı, Akdağ’ı kabul etti
Dizdarlı: “Vakaların acilde aciliyetine göre muayeneye edileceği Triaj sistemi çalışmaları başladı”
Dizdarlı: “Vakaların acilde aciliyetine göre muayeneye edileceği Triaj sistemi çalışmaları başladı”
“Esaretten Özgürlüğe” tiyatro oyunu yarın akşam Lefkoşa’da sahne alıyor
“Esaretten Özgürlüğe” tiyatro oyunu yarın akşam Lefkoşa’da sahne alıyor
KTOEÖS: “Asgari ücret insanca yaşanacak düzeyde yeniden belirlenmelidir”
KTOEÖS: “Asgari ücret insanca yaşanacak düzeyde yeniden belirlenmelidir”
LAÜ’de Diyetisyenlik mesleğinin incelikleri konuşuldu
LAÜ’de Diyetisyenlik mesleğinin incelikleri konuşuldu
DAÜ'de ortak slogan: ''Kanımız Filistin'e Can Verecek''
DAÜ'de ortak slogan: ''Kanımız Filistin'e Can Verecek''

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim