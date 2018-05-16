DAÜ-SEN: “ABD ve İsrail’i kınıyor, sayın Rektör’ü hatasını düzeltmeye davet ediyoruz”

DAÜ-SEN, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği katliam ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki, okulumuzda herhangi bir İsrailli öğrenci yoktur başvuruları da kabul edilmeyecektir” dediğini belirterek Osam’ı eleştirdi.

DAÜ-SEN yaptığı açıklamada, Filistin’de yaşanmakta olan insanlık dramının ve vahşetin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, bu katliama sebep olan ve yapan ABD ve İsrail yönetimlerini şiddetle kınadığını belirtti.



Halkların kardeşliğinin suçsuz, günahsız insanları dışlamakla sağlanmayacağını hatırlatan DAÜ-SEN, İsrail hükümetinin yapmış olduğu vahşeti tüm İsrail halkına mal etmenin büyük bir hata olduğunu söyledi.DAÜ-SEN, “Barışın, insanlığın dini, dili, ırkı, rengi, milliyeti olmaz Sayın Rektör. Unutulmamalıdır ki İsrail'de barış için mücadele veren binlerce insan vardır. Önemli olan insanlıktır. Bir katliama suçsuz insanları cezalandırarak karşılık veremezsiniz. Hem de bir bilim yuvasında” dedi.DAÜ-SEN, Rektör’den yapmış olduğu bu üzücü açıklamayı derhal düzeltmesini beklediklerini belirterek, DAÜ’nün kapılarının ve kucağının öğrenciler arasında hiçbir ayırım yapmadan herkese açık olduğunu kaydetti.