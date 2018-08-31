banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92723
ALTIN
253.647
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.5251
EURO
7.6511
İş kazası
İŞ KAZASI: 1 YARALI
Hırsız turist tutuklu yargılanacak
HIRSIZ TURİST TUTUKLU YARGILANACAK
Sapık anne ihraç edildi
SAPIK ANNE İHRAÇ EDİLDİ
Kuzu hırsızları yakalandı
KUZU HIRSIZLARI YAKALANDI
banner282
Flaş Haber
İş kazası
Kapat

DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEV BİR EĞİTİM KURUMU HALİNE GELDİ

DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEV BİR EĞİTİM KURUMU HALİNE GELDİ

31 Ağustos 2018 Cuma 22:04
DAÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEV BİR EĞİTİM KURUMU HALİNE GELDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2010 – 2011 Akademik Yılı’nda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik ve Hemşirelik Bölümlerine öğrenci alarak eğitim vermeye başladı. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 2011 – 2012 Akademik Yılı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir ilk olan Spor Bilimleri ve Sağlık Yönetimi Bölümleri, 2012 – 2013 Akademik Yılı’nda Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Anestezi ve İlk ve Acil Yardım ön lisans programları, 2013 – 2014 Akademik Yılı’nda ise Yüksekokul bünyesinde Diyaliz, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Fizyoterapi, Yaşlı Bakımı ve Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programlarını da bünyesine katmıştır.  7. yılını tamamlayan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, bu bölüm ve programlara ilaveten Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik İngilizce Lisans Programları ile 3 Yüksek Lisans ve 3 Doktora Programıyla da Lisansüstü eğitiminde de emin adımlar atarak   Sağlık Profesyoneli ve Sağlık Teknikeri yetiştirme konusunda dev bir eğitim kurumu haline geldi.

Laboratuvar Standartları Üst Düzeyde

Sağlık Profesyoneli yetiştirmede laboratuvar standartlarını üst düzeye çıkarmayı amaç edinen DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, eğitim hayatının ilk yılında ileri teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarını öğrenci kullanımına hazır hale getirmeyi başarmış ve bu laboratuvarlara her yıl yenilerini eklemeye devam etmektedir.

Amaç Kaliteli Eğitimin Yanında Halk Sağlığına Da Destek

Sadece meslek mensubu yetiştirmeyi değil, toplum sağlığına katkıda bulunmayı da amaç edinen DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, kuruluşunun ilk yılında KKTC’de ilk olarak hizmet sunmaya başlayan Sağlıklı Yaşam Merkezi, Protez Ortez ve Biyomekanik Merkezi’ni de hizmete açarak alanında uzman akademik kadrosunun desteğiyle halk sağlığına da katkı sunmayı başarmıştır. Kurduğu bölümler, merkezler ve modern laboratuvarları ile basamakları tırmanmaya devam eden DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, dünyadaki çağdaş ve ileri düzeydeki eğitim sistemlerine entegre olma yolunda çalışmalarını sürdürerek, yeni akademisyenleri, yeni bölümleri, yeni laboratuvarları ve yeni merkezleri ile önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edecektir.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, bilimsel faaliyetlerimizi hem ülkemiz ihtiyaçlarını gözeterek, hem de global gelişmeler doğrultusunda şekillendirmekte olduklarını vurguladı. Prof. Dr. Malkoç, “Öğrencilerimizi akademik veya çalışma hayatlarında yaratıcı düşünce gücüne sahip, etik değerlere önem veren, topluma karşı sorumluluk bilinci taşıyan, paylaşımcı, çok yönlü düşünebilen, sürekli öğrenmeyi prensip edinmiş, araştırmacı, üretken, yeniliklere açık, multidisipliner çalışmalarda etkin rol alan profesyonel meslek adamı olarak yetiştirmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Malkoç, amaçlarının sağlık alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu düzeyde bilgi üreten, yayan, uygulayan, önderlik niteliğine sahip, ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştiren ve gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve öncü yenilikleri ile uluslararası düzeyde bir eğitim ve araştırma kurumu olmak olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Malkoç, bu bağlamda fakültenin her bölümünde teorik ve kuramsal bilgi yanında uygulama vaka deneyimlerinin de bir o kadar önem taşıdığının bilinciyle öğrenciler için yeni uygulama alanları yaratmak adına ciddi adımlar attıklarını belirtti. Prof. Dr. Mehtap Malkoç, “Hedefimiz; ülkemizde ve uluslararası platformda Üniversitemizi temsil edecek nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmenin yanında, fakülte-toplum iş birliğini sağlamada öncü; toplumun yaşam kalitesinin ve sağlık standartlarını yükseltmenin önemini benimsemiş, küresel değerlere saygılı bir fakülte olmaktır.” ifadelerini de kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ SAĞLIK ALANINDA Kİ ATILIMLARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
GAÜ SAĞLIK ALANINDA Kİ ATILIMLARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
UKÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Aday Öğrencilerini Bekliyor
UKÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Aday Öğrencilerini Bekliyor
Sorunlar Giderildi, İşlemler Hızlandı: 5 Saatte 672 İşlem Gerçekleştirildi
Sorunlar Giderildi, İşlemler Hızlandı: 5 Saatte 672 İşlem Gerçekleştirildi
Hak-Sen 4 Eylül’de Başbakanlık Önünde Eylem Yapacak
Hak-Sen 4 Eylül’de Başbakanlık Önünde Eylem Yapacak
Deniz: “En Etkili Denetçi Tüketici... Anormal Fiyat Artışı Yapılan Ürünleri Satın Almayın”
Deniz: “En Etkili Denetçi Tüketici... Anormal Fiyat Artışı Yapılan Ürünleri Satın Almayın”
YKP’den 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı!
YKP’den 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı!
Bengihan: “Yarından İtibaren Yasa Gücünde Kararname Ortadan Kalkıyor… Toplam Ek Mesai Tutarı Üzerinden %15 Kesintiye Gidilecek”
Bengihan: “Yarından İtibaren Yasa Gücünde Kararname Ortadan Kalkıyor… Toplam Ek Mesai Tutarı Üzerinden %15 Kesintiye Gidilecek”
Sağlık Bakanı Besim, Laporoskopik Fıtık Onarımı Kursu Açılışına Katıldı
Sağlık Bakanı Besim, Laporoskopik Fıtık Onarımı Kursu Açılışına Katıldı
Erhürman: “Sene sonuna kadar ek mesailerden brüt %15 kesintiye gidilecek”
Erhürman: “Sene sonuna kadar ek mesailerden brüt %15 kesintiye gidilecek”
Lefkoşa Polifonik Lions Kulubü’nden Eğitim Ve Bağış
Lefkoşa Polifonik Lions Kulubü’nden Eğitim Ve Bağış

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim