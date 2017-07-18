DAÜ-PER-SEN’den Çaluda Başkanlığında 32 Kişilik Grup Ankara’ya Gidiyor

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’na (HÜR-İŞ) bağlı DAÜ-PER-SEN’den 32 kişilik bir grup, Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun daveti üzerine, HÜR-İŞ Genel Başkanı ve TÜRK-İŞ KKTC Temsilcisi Ahmet Çaluda başkanlığında yarın Ankara’ya gidiyor.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’na (HÜR-İŞ) bağlı DAÜ-PER-SEN’den 32 kişilik bir grup, Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun daveti üzerine, HÜR-İŞ Genel Başkanı ve TÜRK-İŞ KKTC Temsilcisi Ahmet Çaluda başkanlığında yarın Ankara’ya gidiyor.

Çaluda’nın yaptığı açıklamaya göre heyet, Ankara’da düzenlenen ve 22 Temmuz’a kadar sürecek olan sendikal eğitim seminerine ve çeşitli etkinliklere katılacak.

Açıklamada, “Bu tür etkinlikler; dayanışmanın, birlikteliğin ve emek mücadelesinin onurlu yaşamı için bir gerekliliktir” denildi.