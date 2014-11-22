DAÜ Per-Sen: “DAÜ Rektörsüz Kalamaz, Hemen Bu Kaosa Son Verilmeli”

DAÜ PER-SEN, DAÜ’nün rektörsüz kalamayacağını belirterek, bunu “kaos” olarak niteledi ve bu duruma hemen son verilmesini istedi.

Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun 14 Ekim tarihli toplantısında yapmış olduğu Rektör Vekili ataması neticesinde Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak´ın Yüksek İdare Mahkemesi’nde açmış olduğu ara emri davasında, mahkemenin, atamanın yasa dışı olduğu sonucuna vardığını ve yürütmeyi durdurma kararı aldığını anımsatan sendika, kaos ortamının her geçen gün daha da zor ve içinden çıkılmaz bir hal aldığını, bu süreçte yetkililerle yaptıkları görüşmelerde Doğu Akdeniz Üniversitesi çalışanları için önemli olanın kurumun zarar görmemesi ve yaşatılması olduğunu, kurumu kaosa götürecek kararlara imza atılmaması gerektiğini defalarca ilettiklerini kaydetti.

Yazılı açıklamasında, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin rektörsüz kalmasının mümkün olmadığını ve bu konuda kaybedecek zaman olmadığını ifade eden Sendika, bir an önce bu sorunun çözülmesi gerektiğini, “Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun yaptığı vekil atamasının yasal olmadığının Yüksek İdare Mahkemesi’nin kararı ile belirlendiğini, senato önerisi olmadan herhangi bir atama yapılamayacağının da DAÜ yasasında ve mahkeme kararında açık ve net bir şekilde ifade edildiğini” açıkladı.

Bugünden itibaren sağlıklı bir sürece girilmesi için en büyük görevin Vakıf Yöneticiler Kurulu ve Senato’ya düştüğünü dile getiren DAÜ PER-SEN, Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun bu yanlış karardan dönmesi ve senato ile birlikte hareket ederek bu sorunu çözmesi gerektiğini belirtti.

"BİZİM SORUNUMUZ KİŞİSEL DEĞİL"

DAÜ PER-SEN, DAÜ’deki diğer sendikalara çağrı yaparak şöyle dedi:

“Bizim sorunumuz kişilerle değildir, bizim derdimiz ve önceliğimiz Doğu Akdeniz Üniversitesi’dir. Kurumumuzun zarar görmemesi ve yaşatılmasıdır, bunu defalarca söyledik ve söylemeye de devam edeceğiz. İsimler gelip geçicidir, aslolan Kurumumuzdur, yani göz bebeğimiz Doğu Akdeniz Üniversitemizdir. Aklın yolu birdir. Sizlerin de önceliğinin Kurumumuz olduğunu düşünüyor ve bu zor günlerde tüm kesimleri sağduyuya ve aklıselime davet ediyoruz. Kuruma zarar verecek açıklamalardan kaçınarak hep birlikte Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni nasıl daha ileriye taşırız mantığı ile hareket etmeliyiz. Doğu Akdeniz Üniversitesi bizlerindir, biz DAÜ çalışanlarınındır. Ve hep öyle kalmasını istiyoruz”