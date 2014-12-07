Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Daü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Balcılar Dünya İnsani Yardım Zirvesi’nde Görev Alıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar, Birleşmiş Milletler’in (BM) düzenlediği Dünya İnsani Yardım Zirvesi’nde (World Humanitarian Summit) görev alıyor.

Daü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Balcılar Dünya İnsani Yardım Zirvesi’nde Görev Alıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar, Birleşmiş Milletler’in (BM) düzenlediği Dünya İnsani Yardım Zirvesi’nde (World Humanitarian Summit) görev alıyor.

07 Aralık 2014 Pazar 13:51
Daü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Balcılar Dünya İnsani Yardım Zirvesi’nde Görev Alıyor
banner238

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar, Birleşmiş Milletler’in (BM) düzenlediği Dünya İnsani Yardım Zirvesi’nde (World Humanitarian Summit) görev alıyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre Balcılar, zirve kapsamında politik ve stratejik dokümanların hazırlanacağı grupta görev alacak.

Balcılar, insani yardım konusu ile ilgili alınan kararların daha etkin hale gelmesi için, dünyanın farklı bölgelerinden toplam 52 kişinin oluşturduğu ekipte yer alacak.

TC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı danışmanlık görevini de yürüten Prof. Dr. Balcılar, Türkiye’nin önerisi ile bu göreve getirildiğini belirterek, zirvenin yaklaşık iki yıllık bir hazırlık sürecini kapsadığını aktardı.

Balcılar, söz konusu zirvenin Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirileceğini ve zirve ile önümüzdeki 10 – 15 yıllık dönem için BM’nin insani yardımları ile ilgili sisteminin ele alınacağını anlattı.

Zirve ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini bildiren Prof. Dr. Balcılar, son görüşmenin 18 – 21 Kasım 2014 tarihlerinde İsviçre’de gerçekleştirildiğini ve bu görüşmelerin dünyanın farklı bölgelerinde devam edeceğini belirtti.

Balcılar, zirvede çatışma ve krizden etkilenen insanların ihtiyaçlarının karşılanması, yardımların daha rasyonel ve etkin biçimde sunulması, tüm dünya ülkelerinde özellikle çatışma, iç savaş ve doğal afetlerle ilgili risklerin ve kırılganlıkların azaltılması ile dünya genelinde yenilikçi bir dönüşüm yaklaşımının sağlanması gibi dört ana temanın ele alınacağını kaydetti

Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme Ve Ekonomi FakültesiEkonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet BalcılarBirleşmiş Milletler’in (BM) Düzenlediği Dünya İnsani Yardım Zirvesi’nde (World Humanitarian Summit) Görev Alıyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim