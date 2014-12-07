Daü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Balcılar Dünya İnsani Yardım Zirvesi’nde Görev Alıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar, Birleşmiş Milletler’in (BM) düzenlediği Dünya İnsani Yardım Zirvesi’nde (World Humanitarian Summit) görev alıyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre Balcılar, zirve kapsamında politik ve stratejik dokümanların hazırlanacağı grupta görev alacak.

Balcılar, insani yardım konusu ile ilgili alınan kararların daha etkin hale gelmesi için, dünyanın farklı bölgelerinden toplam 52 kişinin oluşturduğu ekipte yer alacak.

TC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı danışmanlık görevini de yürüten Prof. Dr. Balcılar, Türkiye’nin önerisi ile bu göreve getirildiğini belirterek, zirvenin yaklaşık iki yıllık bir hazırlık sürecini kapsadığını aktardı.

Balcılar, söz konusu zirvenin Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirileceğini ve zirve ile önümüzdeki 10 – 15 yıllık dönem için BM’nin insani yardımları ile ilgili sisteminin ele alınacağını anlattı.

Zirve ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini bildiren Prof. Dr. Balcılar, son görüşmenin 18 – 21 Kasım 2014 tarihlerinde İsviçre’de gerçekleştirildiğini ve bu görüşmelerin dünyanın farklı bölgelerinde devam edeceğini belirtti.

Balcılar, zirvede çatışma ve krizden etkilenen insanların ihtiyaçlarının karşılanması, yardımların daha rasyonel ve etkin biçimde sunulması, tüm dünya ülkelerinde özellikle çatışma, iç savaş ve doğal afetlerle ilgili risklerin ve kırılganlıkların azaltılması ile dünya genelinde yenilikçi bir dönüşüm yaklaşımının sağlanması gibi dört ana temanın ele alınacağını kaydetti