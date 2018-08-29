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DAÜ Öğrenci Yurdu Fiyatlarında İndirime Ve Kur Sabitlemeye Gidiliyor...

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrenci yurtlarının fiyatlarında indirime ve kur sabitlemeye gidileceğini duyurdu. 

DAÜ Öğrenci Yurdu Fiyatlarında İndirime Ve Kur Sabitlemeye Gidiliyor...

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrenci yurtlarının fiyatlarında indirime ve kur sabitlemeye gidileceğini duyurdu. 

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:27
DAÜ Öğrenci Yurdu Fiyatlarında İndirime Ve Kur Sabitlemeye Gidiliyor...

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrenci yurtlarının fiyatlarında indirime ve kur sabitlemeye gidileceğini duyurdu. 
DAÜ Rektörlüğü, dövizdeki dalgalanma ve yükseliş karşısında öğrencilerin konaklamada mağduriyet yaşamaması için yap-işlet-devret modeliyle işletilen öğrenci yurtlarının yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. 
Buna göre, yurt ücretlerinde yüzde 10’luk indirime gidilmesi,  dolar kurunun 5 TL’ye sabitlenmesi kararlaştırıldı.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, bu uygulamaya Alfam, Astra Plus, Golden Plus, Home Dorm, Kamacıoğlu, Marmara, Nural, Pop Art ve Ramen Öğrenci Yurtları katıldı.
Yurtlarla ilgili fiyat düzenlemesinin yanı sıra, öğrencilere üniversite restoranında üç öğün düşük ücretli günlük yemek imkanı da sağlanacak. 
Ayrıca kayıt için 28 Eylül’e kadar Türkiye’den KKTC’ye yapılacak tek yön uçuşlara belli oranda bilet katkısı verilecek.
 

Son Güncelleme: 29.08.2018 21:40
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