DAÜ'nün olimpik atletinden çifte Türkiye şampiyonluğu

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Rio 2016 Olimpiyat Oyunları Uzun Atlama Beşincisi, 2015 Afrika Uzun Atlama Şampiyonu, 2014 Commonwealth Games Şampiyonu unvanlarına sahip Nijeryalı atleti Ese Brume, 7-10 Mayıs 2018 tarihleri arasında, Adana Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleşen Türkiye Koç Spor Fest Üniversiteler Büyük Final Atletizm Şampiyonası’ndan çifte şampiyonlukla döndü.

Söz konusu yarışmada DAÜ’yü başarıyla temsil eden olimpik atlet Ese Brume, rakiplerine fırsat tanımadı. Uzun Atlama branşında elde ettiği 6.50 metrelik atlayışı, ardından 200 Metre branşında ise 24.20 ile bugüne kadar en iyi derecesini gerçekleştiren Ese Brume, yarışmayı çifte Türkiye şampiyonluğu ile tamamladı. Antrenörleri Hasan Maydon ve Yaya Kayode ile 2020 Tokyo Olimpiyatları için hazırlıklarını sürdüren Ese Brume, DAÜ’nün gururu olmaya devam edecek.