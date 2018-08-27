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DAÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KALİTELİ EĞİTİM VERMEYE DEVAM EDİYOR

DAÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KALİTELİ EĞİTİM VERMEYE DEVAM EDİYOR

27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:19
DAÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KALİTELİ EĞİTİM VERMEYE DEVAM EDİYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, sağladığı eğitim kalitesi ve aldığı akreditasyonlar ile dünya çapında tam donanımlı mühendisler yetiştirmeye devam ediyor. 1979 yılında eğitim hayatına başlayan DAÜ Mühendislik Fakültesi; bünyesinde, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerini barındırıyor. DAÜ 120 farklı ülkeden 20 bine aşkın öğrencisine kaliteli eğitim imkanı sunuyor. Öğrencilerine ABET tarafından akredite edilmiş programlarıyla kaliteli bir eğitim sunan Mühendislik Fakültesi, aynı zamanda öğrencilerine dünya kültürleriyle aşina olma keyfini de yaşatıyor.

Dünya Çapında Aktif Rol

Endüstri, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Makine, Yazılım, Mekatronik ve İnşaat Mühendisliği Programlarının tümü ABET akreditasyonuna sahip programlar olarak ön plana çıkarken, DAÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri ve öğretim elemanları ACM, ASEE, EDC, EEDC, ASME, EAEEIE, EESTEC, ESTIEM, IIE, ACI, ASCE, ICE, ISCP, IAHR, ISSMGE ve FEANI gibi uluslararası prestije sahip organizasyonlar ve birliklere üye konumunda bulunuyor. Mühendislik Fakültesi Bölümleri, çift-anadal programları, birçok Avrupa Birliği ve ABD-Kanada üniversitesiyle öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, dünya çapında üniversitelerarası öğrenci organizasyonlarında ve birliklerinde aktif rol alma gibi katma değerli hizmetler de sunuyor.

Çift Diploma İmkanı

DAÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin çift-anadal diploması alabilme şansına sahip olduğunu aktaran DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, mezunlarının kendi alanlarında iş bulabilme ve kariyer yapabilme şansını artırmak için öğrencilerin eğitimlerine sadece 1 yıl daha devam edip iki ayrı mühendislik diploması alma olanağı sunulduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Hocanın, İngilizce eğitim veren Elektrik Elektronik, Bilişim Sistemleri, Makine, Mekatronik, Endüstri, İşletme, İnşaat, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği programlarına ek olarak, Türkçe eğitim veren Bilgisayar ve İnşaat Mühendisliği olmak üzere toplam 11 programda eğitim verdiklerini vurguladı.

İş Bulma Oranı Çok Yüksek

Prof. Dr. Hocanın, yükseköğretim kurumlarının kendi eğitim kalitelerini ve verdikleri diplomaların uluslararası geçerliliğinin ölçülmesinin önemli olduğunu belirterek, DAÜ Mühendislik Fakültesi’nde eğitim kalitesine büyük önem verildiğini ve bu bilinç ile ABET tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen, akreditasyon süreçlerinde yer alındığını vurguladı.

Verilen eğitimin kalitesinin ve diplomasının uluslararası geçerliliğinin tescil edilmesi sonucu, DAÜ Mühendislik Fakültesi bölümlerinden mezun olan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun mezuniyetten kısa bir süre içerisinde iş olanağı bulduğunu belirten Prof. Dr. Hocanın, yapılan istatistiki çalışmalarda, mezunların %88.5’inin mezuniyetten sonra 1 yıl içerisinde aldıkları eğitime uygun, tatminkar bir iş bulduğunun belirlendiğini sözlerine ekledi. Prof. Dr. Hocanın, DAÜ Mühendislik Fakültesi mezunlarının aldıkları eğitimin kalitesi nedeni ile çok saygın ulusal ve uluslararası kuruluşlarda önemli mevkilere gelerek toplumlarına katkıda bulunduklarını da belirtti.

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Son Güncelleme: 27.08.2018 17:36
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