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DAÜ Mezuniyet Etkinlikleri 18, 19 Ve 20 Haziran’da Gerçekleştirilecek!

YAKLAŞIK 2 BİN 800 ÖĞRENCİ MEZUN OLACAK

DAÜ Mezuniyet Etkinlikleri 18, 19 Ve 20 Haziran’da Gerçekleştirilecek!

YAKLAŞIK 2 BİN 800 ÖĞRENCİ MEZUN OLACAK

14 Haziran 2018 Perşembe 09:30
DAÜ Mezuniyet Etkinlikleri 18, 19 Ve 20 Haziran’da Gerçekleştirilecek!


YAKLAŞIK 2 BİN 800 ÖĞRENCİ MEZUN OLACAK
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezuniyet etkinlikleri 18, 19 ve 20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 2 bin 100’ü aşkın ön lisans ve lisans, 660’ı aşkın yüksek lisans ve doktora mezunu olmak üzere yaklaşık 2 bin 800 öğrenci diploma alacak.
Mezuniyet etkinlikleri, 18 Haziran Pazartesi günü saat 20:00’de, Salamis yolu güzergahında gerçekleştirilecek geleneksel fener alayı mezuniyet yürüyüşü ile başlayacak.

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Lisansüstü mezuniyet töreni 19 Haziran Salı günü saat 15.30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilirken, aynı günün akşamı saat 19.00’da velilerin de katılımıyla Rektörlük önünde resepsiyon düzenlenecek.

Resepsiyonda müzisyen, gezgin, radyocu ve televizyon programcısı, aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen perküsyon sanatçılarından Ayhan Sicimoğlu ve grubu sahne alacak.

2 bin 100’ü i aşkın ön lisans ve lisans mezununun diplomalarına kavuşacağı mezuniyet töreni ise, 20 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da, DAÜ Stadyumu’nda yer alacak. Gecede Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Gülşen de konser verecek.
 

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Son Güncelleme: 14.06.2018 14:07
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