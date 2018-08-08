banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96974
ALTIN
206.060
DOLAR
5.2864
STERLİN
6.8229
EURO
6.1338
Yarın 7,5 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Medvedev, KKTC’yi örnek gösterdi
MEDVEDEV, KKTC’Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ
Özcafer: ''Bu destan daima övünçle anılacaktır''
ÖZCAFER: “BU DESTAN DAİMA ÖVÜNÇLE...
Kanunsuz avlanma
KANUNSUZ AVLANMA
banner282
Flaş Haber
Kanunsuz avlanma
Kapat

DAÜ “MEDITERRANEAN SHARK” İLK SEFERDE TESTLERİ GEÇTİ

DAÜ “MEDITERRANEAN SHARK” İLK SEFERDE TESTLERİ GEÇTİ

08 Ağustos 2018 Çarşamba 18:46
DAÜ “MEDITERRANEAN SHARK” İLK SEFERDE TESTLERİ GEÇTİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Rektörlüğe bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi’nin (EVDC) tasarlayıp ürettiği “Mediterranean Shark” aracı TÜBİTAK tarafından düzenlenen Elektromobil 2018 Yarışması’nda 7-9 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen dinamik sürüş ve teknik kontrollerden ilk seferde başarıyla geçti. “Mediterranean Shark” aracı 10-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Elektromobil Final Yarışı’nda heyecan yaşayacak.

Finale Hazır

DAÜ Mühendislik öğrencilerinden oluşan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) bir tek DAÜ’nün katılacağı söz konusu yarışta “ADA” takımı adı altında “Mediterranean Shark” aracı Elektromobil kategorisinde yarışacak. Takım, Efficiency Challenge Electric Vehicle Yarışma Finali için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Tamamen DAÜ Bünyesinde Geliştirildi

DAÜ Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı liderliğinde yürütülen “Mediterranean Shark” projesi için çalışan “ADA” Takımı; yerli ve yabancı lisans ve lisansüstü öğrencilerden oluşuyor. Tasarım, geliştirme ve üretimi tamamıyla DAÜ bünyesinde geliştirilen “Mediterranean Shark” projesi üniversitenin kendi imkanları ve öğrencileri tarafından DAÜ laboratuvarlarda gerçekleştirildi. Yrd. Doç. Dr. Solyalı, başarının öğrencilere ait olduğunu vurgulayarak emeği geçen herkesi gönülden tebrik ettiğini vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Solyalı yaptığı açıklamada “TUBİTAK’ın düzenlediği Elektromobil 2018 yarışlarının dinamik sürüş ve teknik kotrolerini tek seferde tamamladık. Etiketimizi aldık ve yarışacağımız günü heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

Pistin Uzunluğu 1.95 Kilometre

Yarışmanın yapılacağı ve 1993 yılında İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İMK) tarafından kurulan Körfez Yarış Pisti, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) yönetiminde bulunuyor. Tesisler, Türkiye Şampiyonası’nın yanı sıra çeşitli kategorilerde motor sporları yarışlarına da ev sahipliği yapıyor. Marmara Denizi’nin Kuzeydoğu kıyısında konumlanan pist, küçük bir göl olan Fener Gölü’nü çevreliyor. 9 virajın bulunduğu Körfez Pisti, toplamda 1,950 metrelik bir uzunluğa sahip.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAÜ ve GAÜ’den Kahramanmaraş Fuarı
KAÜ ve GAÜ’den Kahramanmaraş Fuarı
Akıncı: “Bir birimize tahakküm etme tavırlarını bir yana bırakalım”
Akıncı: “Bir birimize tahakküm etme tavırlarını bir yana bırakalım”
UKÜ Öğrencilerine Yeşil Alan ve Çağdaş Kent Estetiğini Temsil Eden Peyzajıyla İdeal Bir Yaşam Alanı Sunuyor
UKÜ Öğrencilerine Yeşil Alan ve Çağdaş Kent Estetiğini Temsil Eden Peyzajıyla İdeal Bir Yaşam Alanı Sunuyor
Şahali, Pakdemirli ile görüştü
Şahali, Pakdemirli ile görüştü
Alsancak Belediyesi 4. Deniz Festivali yarın akşam başlayacak
Alsancak Belediyesi 4. Deniz Festivali yarın akşam başlayacak
Saner: “Bütçe açığı 1.3 milyar TL üzerinde olacak”
Saner: “Bütçe açığı 1.3 milyar TL üzerinde olacak”
Yarın birçok bölgede elektrik kesintisi var
Yarın birçok bölgede elektrik kesintisi var
Baybars, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinden muhtarlarla bir araya geldi
Baybars, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinden muhtarlarla bir araya geldi
KTÖS: “Türkiye eğitim yatırımlarına verdiği katkının yarısını, kitap basımına ayrılan bütçeyi de tamamen kesti”
KTÖS: “Türkiye eğitim yatırımlarına verdiği katkının yarısını, kitap basımına ayrılan bütçeyi de tamamen kesti”
Toplumsal Gelişim Hareketi Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i Ziyaret Etti!
Toplumsal Gelişim Hareketi Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i Ziyaret Etti!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim