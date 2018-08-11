DAÜ “MEDITERRANEAN SHARK” FİNAL YARIŞINA HAZIR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Rektörlüğe bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi’nin (EVDC) tasarlayıp ürettiği “Mediterranean Shark” aracı TÜBİTAK tarafından düzenlenen Elektromobil 2018 Yarışma finaline hazır. 7-9 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen dinamik sürüş ve teknik kontrollerden ilk seferde başarıyla geçen “Mediterranean Shark” aracı 12 Ağustos 2018 tarihlerinde Elektromobil Final Yarışı’nda heyecan yaşayacak.

“Başarıyla Döneceklerine İnancımız Tam”

DAÜ Mühendislik öğrencilerinden oluşan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) bir tek DAÜ’nün katılacağı söz konusu yarışta “ADA” takımı adı altında “Mediterranean Shark” aracı ile Elektromobil kategorisinde yarışacak olan takım, Efficiency Challenge Electric Vehicle Yarışma Finali için tüm hazırlıklarını tamamladı.

DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler ve Akademik İşler Eşgüdüm Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tanel Babagil takıma başarılar dilemek adına Kocaeli Körfez Yarış Pisti’ne gidecekler. Prof. Dr. Besler, konu ile ilgili kaptığı açıklamada “Takımın KKTC’ye başarıyla döneceğine inancımız tam. Tüm takıma yarışta başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

46 Araç Final Heyecanı Yaşayacak

DAÜ Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) Başkanı ve proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı yaptığı açıklamada 7-9 Ağustos 2018 tarihleri arasında dinamik sürüş ve teknik kontrol testlerine 86 takımın katıldığını belirterek testlerden geçen toplam 46 aracın final heyecanı yaşayacağını bildirdi.

“Mediterranean Shark” projesi için çalışan “ADA” Takımı; yerli ve yabancı lisans ve lisansüstü öğrencilerden oluşuyor. Tasarım, geliştirme ve üretimi tamamıyla DAÜ bünyesinde geliştirilen “Mediterranean Shark” projesi üniversitenin kendi imkanları ve öğrencileri tarafından DAÜ laboratuvarlarda gerçekleştirildi.