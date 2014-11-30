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DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, “Namık Kemal: Gün Işığına Çıkan El Yazması” Etkinliği Düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) bu yıl ilk kez Gazimağusa Namık Kemal Lisesi ile birlikte gerçekleştirilecek olan “Namık Kemal: Gün Işığına Çıkan El Yazması” konulu etkinliK düzenliyor.

DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, “Namık Kemal: Gün Işığına Çıkan El Yazması” Etkinliği Düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) bu yıl ilk kez Gazimağusa Namık Kemal Lisesi ile birlikte gerçekleştirilecek olan “Namık Kemal: Gün Işığına Çıkan El Yazması” konulu etkinliK düzenliyor.

30 Kasım 2014 Pazar 13:42
DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, “Namık Kemal: Gün Işığına Çıkan El Yazması” Etkinliği Düzenliyor
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) bu yıl ilk kez Gazimağusa Namık Kemal Lisesi ile birlikte gerçekleştirilecek olan “Namık Kemal: Gün Işığına Çıkan El Yazması” konulu etkinliK düzenliyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 2 Aralık Salı günü, saat 10:00’da sergi açılışı ile başlayacak olan etkinlik DAÜ Aktivite Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Etkinlik ile 1873 – 1876 yılları arasında Gazimağusa’da yaşayan Namık Kemal’i anmanın yanı sıra, şu anda DAÜ – KAM’ın tasarrufunda bulunan, şair ve yazarın 1875 yılında tiyatro türünde kaleme aldığı Celaleddin Harzemşâh el yazması eserinin gün ışığına çıkarılıp sergilenmesi hedefleniyor.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinin gerçekleştireceği müzik dinletisi ile başlayacak olan etkinlik, sırasıyla DAÜ – KAM Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı, Namık Kemal Lisesi Müdürü İlknur Şemi ve Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun gerçekleştireceği açılış konuşmaları ve ardından Nevzat Köle’nin, “Namık Kemal’in El Yazması” konulu konuşması ile devam edecek.

Etkinlik saat 11:30’da DAÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Aydın ve Dr. Taylan Abiç tarafından verilecek olan “Namık Kemal ve Kıbrıs” konulu panel ile devam edecek.

Şiir dinletisinin ardından, bilgi - belge paylaşımı, Namık Kemal Lisesi ile yapılan ortak çalışma sonucunda düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasının sonucunda ortaya çıkan eserlerin sergilenmesi ve her iki dalda oluşturulan jüriler tarafından belirlenen en iyi üç esere ait olan ödüllerin KKTCELL ve Antik Mağusa Vakfı sponsorluğunda sahiplerine dağıtılması ile sona erecek.

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