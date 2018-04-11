DAÜ-KAM VE EMAA’DAN DÜNYA SANAT GÜNÜ ETKİNLİĞİ



Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) Dünya Sanat Günü nedeniyle ortak etkinlik gerçekleştirecek.



DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Kadir Kaba’nın modern Kıbrıs Türk fotoğrafının kurucusu M. Fevzi Akarsu’nun hayatını ve eserlerini kaleme aldığı kitabının tanıtımı ve kitapla ilişkili olarak orijinal fotoğrafların da yer aldığı sergi, Cuma günü saat 19.00’da, EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.



Sergi 19 Nisana kadar hafta içi 18:00 – 21:00, cumartesi günü 10:00 – 13:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek