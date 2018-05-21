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“DAÜ - KAM 9. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu” başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ – KAM) tarafından düzenlenen “9. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu”, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açılış töreniyle başladı.

“DAÜ - KAM 9. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu” başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ – KAM) tarafından düzenlenen “9. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu”, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açılış töreniyle başladı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:09
“DAÜ - KAM 9. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu” başladı

HARİD FEDAİ, ALİ NESİM, FİLİZ NALDÖVEN, FİKRET DEMİRAĞ, KUTLU ADALI, M. TANER BAYBARS İLE KAYA ÇANCA’NIN ELE ALINACAĞINI SEMPOZYUM KAPSAMINDA TOPLAM 7 OTURUMDA 26 SUNUM YER ALACAK
 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ – KAM) tarafından düzenlenen “9. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu”, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açılış töreniyle başladı. 
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, açılışta konuşan DAÜ İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve DAÜ– KAM Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı, katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini ileterek, DAÜ-KAM hakkında bilgiler verdi.
Doratlı, DAÜ-KAM tarafından iki yılda bir düzenlenen İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu’nun dokuzuncusunun bu yıl “Edebiyat” teması çerçevesinde gerçekleştirilerek, yaşamları boyunca Kıbrıs Türk yazısına önemli katkılarda bulunan Harid Fedai, Ali Nesim, Filiz Naldöven, Fikret Demirağ, Kutlu Adalı, M. Taner Baybars ile Kaya Çanca’nın ele alınacağını bildirdi. 
Söz konusu sempozyumda sunulacak bildirilerle bu sanatçıların hayat öyküleri, mücadeleleri ve topluma katkılarının kapsamlı bir biçimde ele alınacağını aktaran Doratlı, sempozyum hakkında bilgiler verdi. 
 

BUGÜN ÜÇ OTURUM YAPILDI
Açılış konuşmasının ardından başlayan sempozyumun ilk oturumunda İsmail Bozkurt “Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın Son Yıllarda Yitirdiği Üç İz Bırakmış Edebiyatçı (Harid Fedai, Ali Nesim ve Fikret Demirağ) Üzerine”, Ulus Irkad “Harid Fedai ve Kutlu Adalı Üzerine”, Yrd. Doç. Dr. Tayyibe Uç “Ölür İse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil” konulu sunumlar gerçekleştirdi.

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İkinci oturumda Doç. Dr. Netice Yıldız “Çocukluk Anılarıma Dek Uzanan Uzak Diyar Dostu: Taner Baybars (1936-2010)”, Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam “Kutlu Adalı’nın Kıbrıs Köylerinde Türkçeye İlişkin Gözlem ve Durum Tespitleri”, Yrd. Doç. Dr. Emel Kaya “Kaya Çanca Şiirlerinde Dramatik Yapı ve Söylem” konularında sunumlar yer aldı.
Üçüncü oturumda ise Prof. Dr. Oğuz Karakartal “Harid Fedai’nin Kıbrıs Türk Edebiyatı’na Katkıları”, Dr. Emin Onuş “Edebiyat Coğrafyası Bağlamında Harid Fedai’nin ‘Lefke Sayıklamaları Destanı’ Üzerine”, Prof. Dr. Ulvi Keser ve Devran Akbayram “Nacak Gazetesi ve Dağarcık Bağlamında Kutlu Adalı Üzerine Bir Değerlendirme”, Hüseyin Ezilmez “Filiz Naldöven’in ‘Köşede Durmak’ Oyununda Sosyal Tenkit” konularında sunumlar gerçekleştirdi. 
 

SUNUMLAR YARIN DA DEVAM EDECEK
Yarın da devam edecek sempozyumun ilk oturumunda Prof. Dr. Esra Karabacak ve Aslı Piro “Ali Nesim’in Eserlerinde Dil Felsefesi Üzerine Değerlendirmeler”, Doç. Dr. Şevket Öznur “Ali Nesim Hocanın Kıbrıs Türk Edebiyatı’na Getirdiği Yenilikler”, Ceyhan Özyıldız “Ali Nesim’in ‘Zeytin Esirleri - 1’ ve ‘Zeytin Esirleri - 2’ İsimli Öyküleri Üzerine Bir İnceleme” ve Eralp Adanır “Yaşamın Güzelliklerini Keşfedin” kitabında, Ali Nesim Felsefesinin İzdüşümleri” konularında sunumlar yapılacak.
İkinci oturumda ise Doç. Dr. Şevket Öznur “Fikret Demirağ’ın Şiirine Genel Bir Bakış”, Prof. Dr. Metin Karadağ “Göçmen Şair Taner Baybars Şiirine Kültürlerarası Edebiyat Bağlamında Bir Yaklaşım”, Yrd. Doç. Dr. Hatice Kayhan “Fikret Demirağ’ın ‘Hüzün Ana’ Kitabındaki Şiirlerde Yer Alan Folklorik Öğeler”, Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç “Fikret Demirağ Şiirinin Metinlerarası Bileşenleri” konularında sunumlar sunacaklar. 
Üçüncü oturumda Dr. Haluk Öner “Fikret Demirağ’ın Şiirlerinde Çocukluk”, Yrd. Doç. Dr. Selda Uygur “Fikret Demirağ Şiirlerinde Akdenizli Aşk ve Kadın”, Prof. Dr. Ulvi Keser “Akdenizlilik Bağlamında Fikret Demirağ Şiirlerine Kesitsel Bir Bakış” ve Mehmet Kansu “Fikret Demirağ Üzerine” yapılacak sunumların ardından dördüncü oturumda Fatih Yalıner “Filiz Naldöven’in Hafızalı Doku Şiir Kitabında Anımsama”, Yrd. Doç. Dr. Emel Kaya “Filiz Naldöven Şiirinde Varoluş Alanı Olarak Dil”, Ulus Irkad ise “Fikret Demirağ, Filiz Naldöven ve Kaya Çanca Üzerine” sunumlar gerçekleştirecek. 
Sempozyum kapsamında toplam 7 oturumda 26 sunum yer alacak. Tüm sunumların ardından ise bildiriler kitap haline getirilecek. 
 

Son Güncelleme: 21.05.2018 17:26
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