DAÜ – KAEM’DEN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FARKINDALIK ÇALIŞTAYI



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (KAEM), yarın ve Çarşamba günleri, öğretim üyelerine yönelik sertifikalı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Çalıştayı” düzenliyor.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştay yarın 09.30’da, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde BEA 5 numaralı salonda başlayacak.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Derneği iş birliği ile düzenlenen çalıştay, UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Üyeleri ve DAÜ-KAEM Yönetim Kurulu Üyeleri ile yürütülecek.

Çalıştayda, “Üniversitelerdeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı kalıp yargılar ve ayrımcılık”, “Toplumsal cinsiyet ve tıp”, “Toplumsal cinsiyet ve hukuk”, “Uluslararası norm ve uygulamalar”, “Karşılaşılan dirençler ve oluşturulan politika ve strateji belgeleri” gibi konular ele alınacak.

DAÜ – KAEM tarafından çalıştaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kadınların üniversiteye giriş hakkı elde etmelerinin üzerinden 100 yıldan fazla bir zaman geçti. Ancak, her geçen gün akademide toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne derecede var olduğunu daha fazla sorgular duruma gelmiş bulunmaktayız. Üniversitelerde kaliteyi belirleyen kriterlerden biri olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesi ve kurumsallaşmasını DAÜ - KAEM olarak oldukça önemsemekteyiz. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle, alanında uzman yedi UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi üyesi ve DAÜ-KAEM Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de katılımıyla yürütülecek olan çalıştayın yararlı geçeceğine olan inancımız tamdır.”